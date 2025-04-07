В куртках на уроках: українські школярі страждають від холоду, батьки б'ють на сполох

"Телеграфу" прокоментували ситуацію в управлінні освіти

Погода в Україні за останні кілька днів дуже змінилась, у більшості регіонів випав сніг та вдарив сильний мороз. Це має вже наслідки, наприклад, у Рівному діти вийшли на навчання і замерзли в школах.

Про це повідомляють телеграм-канали Рівного. Місце видання також писало, що очільник Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль доручив терміново відновити опалення у закладах соціальної сфери. Йдеться насамперед про освітні та медичні установи в громадах, де вже було припинено централізоване теплопостачання. Натомість у мережі скаржаться, що опалення і досі немає.

Ситуація в Рівному

Підписники діляться фотографіями, де показано, що стовпчик термометра.

"У Рівненському ліцеї "Колегіум" всього 13 градусів тепла в найтеплішому кабінеті", — йдеться у повідомленні.

Що пишуть українці

Підписники у коментарях зазначають, що холодно не тільки в цьому закладі. Жителі Рівного пишуть, що в дитячому садочку також +13 градусів тепла.

Також були й інші коментарі з приводу того, що в навчальних закладах холодно. Українці припускають, що до кінця тижня всі будуть хворіти.

В іншому дописі, жителі Рівного пишуть, що треба було відключати опалення на тиждень пізніше, а хтось писав, що школи варто переводити на дистанційне навчання.

Також українці пишуть, що у Тернополі, Чернівецькій області увімкнули опалення ще 5 квітня. Тому похолодання люди не помітили.

Що кажуть в управлінні освіти Рівного

"Телеграф" звернувся за коментарями до начальника відділу освіти у Рівному Андрія Мазура. Коментуючи ситуацію з опаленням у навчальних закладах та низьких температурних показниках, він заявив, що йому невідомо звідки ця інформація.

"Я не вірю тим дописам, які поширюються в мережі інтернету. Вони не відповідають дійсності. Насправді є питання сонячної сторони, є питання сторони, звідки вітер дме. Тому, можливо, десь в окремих приміщеннях і вона є 13 градусів. Я цього не відкидаю. Але щоб було в найтепліших приміщеннях 13 градусів, я можу не підтвердити таку інформацію. У мене немає такої інформації", — зауважив він.

Що стосується увімкнення самого опалення, то Мазур каже, що управління освіти не приймає рішення щодо відновлення теплопостачання. Тому що заклад освіти має централізоване теплопостачання.

"На сьогодні в тих закладах, де є своє автономна котельня, теплопостачання відновлено. Це три заклади, три садочки. Очікується подача теплопостачання у восьми закладах дошкільної освіти. Що стосується шкіл, то немає такої критичності стосовно низьких температур, на мою думку, тому що ми промоніторили температурний режим в закладах освіти і там температура складає близько 18-20 градусів у 26 ліцеї. В інших закладах, температура в районі 16 градусів, в окремих кабінетах може бути 15 градусів, хоча по санітарних нормах допускається 16 градусів в навчальних приміщеннях", — сказав Мазур.

Що стосується закладів, де низька температура, то він каже, що управління освіти рекомендувало перейти на дистанційну форму від 8 квітня.

Ситуація у Львівській області

У Шептицькому (Червоноград) діти також вчаться у холодних приміщеннях. В класі всі сидять в куртках, вчителі також, у місцевих телеграм-каналах Львова пишуть, що нібито багато відсутніх. А учні повідомляють, до не можна написати в управління освіти.

"Телеграф" спробував зв'язатись з відділом освіти у Шептицькому. Начальник Ігор Гомонко каже, що це не його повноваження. За його словами, що стосується переходу дітей на дистанційну форму, то їх приймає дирекція шкіл. Але частина батьків проти дистанційного навчання, адже воно неефективне.

"Вчителі приймають рішення, частково підігрівають класи електроприладами", — сказав він, додавши, що відділ освіти не має котелень, крім сільських шкіл.

Варто додати, раніше "Телеграф" писав, що суворе похолодання з "мінусами" та значними опадами затримається в Україні щонайменше на тиждень. Подекуди стовпчик термометра продовжить опускатись.