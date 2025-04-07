Станет еще холоднее? Когда украинцам ждать сильнейших заморозков

Синоптики не радуют прогнозом

Суровое похолодание с "минусами" и значительными осадками задержится в Украине минимум на неделю. Местами столбик термометра продолжит опускаться.

Об этом "Телеграфу" рассказал синоптик Игорь Кибальчич в материале "Засыпет снегом и ударит мороз. Когда в Украине существенно ухудшится погода".

По его словам, уже со вторника, 8 апреля, территорию Украины окончательно покинет циклон. Все регионы охватит холодная воздушная масса и термометр начнет показывать "минус".

"Температура воздуха снизится ночью до -1…+5°С, днем до +2…+8°С. В западных и северных областях с 7 по 10 апреля ночью местами морозы могут укрепиться до -2…-8°С. Таким образом, среднесуточные показатели температуры окажутся на несколько градусов ниже климатической нормы", — говорит синоптик.

Значительное похолодание прогнозирует и Укргидрометцентр. К концу рабочей недели по всей территории столбик термометра днем будет показывать от +3 до +7 градусов, а ночью достигнет -3 градусов. В этот период в Украине прогнозируются осадки в виде дождя и мокрого снега.

Погода в Украине 8 апреля

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Метеорологическое предупреждение

Значительное похолодание вызовет на территории страны заморозки и при наличии осадков гололедицу. Синоптики предупреждают украинцев об опасности.

"8-11 апреля в Украине заморозки в воздухе 0-5° (II уровень опасности, оранжевый); 8 апреля Запорожской, Донецкой и Луганской областях на поверхности грунта заморозки 0-3° (І уровень опасности, желтый)", — говорится в сообщении.

Ранее "Телеграф" показывал, как выглядят заснеженные города Украины в разгар весны.