Украину в середине апреля накроет снег и мороз: синоптики назвали даты

Не стоит ближайшей недели ждать тепло

Неожиданное похолодание надвигается на Украину уже со следующей ночи, 6 апреля. По прогнозам синоптиков, во многих регионах ожидаются заморозки, местами даже снег.

Как сообщает Укргидрометцентр, почти все регионы окажутся в зоне действия холодного фронта, что принесет ночные заморозки до 3 градусов ниже нуля, а то и снег.

Особенно холодная погода ожидается в ночь на 9 апреля, когда температура воздуха может опуститься до -1…-3 градусов.

Тогда жители многих регионов увидят осадки в виде снега. Не тронет непогода только юго-восточные регионы и Закарпатье.

6 апреля также ожидаются небольшие заморозки в западной части страны, а местами дождь со снегом. Несмотря на это, в остальных областях украинцы будут наслаждаться умеренной температурой воздуха: от +5…+7 градусов до +14…+16 градусов. В то же время, синоптики прогнозируют осадки по всей Украине.

Уже 7 апреля отметка на термометрах снизится до минимального значения –3 градуса. Снег не дойдет до востока и юга Украины, там обещают дожди.

В течение 8 апреля снег отступит. Страну покроют заморозки, а в некоторых областях возможен небольшой дождь. Средняя температура будет -1…-3 ночью и +3…+5 днем.

Итак, погода в Украине в начале апреля принесет похолодание с ночными заморозками и снегом в большинстве регионов. Синоптики советуют быть готовыми к погодным прихотям.

Ранее Телеграф сообщал, что в середине апреля Одессу накроет снег и морозы. По прогнозам, уже 9 апреля снегопады охватят Николаев и частично Одесскую область, а 13 апреля эти погодные условия могут дойти и до самого областного центра.