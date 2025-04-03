Погода готовит "сюрприз" для Киева на Пасху: что прогнозируют синоптики

Температура воздуха будет оставаться комфортной

Пасхальные праздники в 2025 году приходятся на 20 апреля. В этот день в Киеве ожидается теплая весенняя погода.

По прогнозам синоптиков, температура воздуха будет колебаться от +9 до +15 градусов днем. Об этом свидетельствуют данные Meteofor.

В Киеве на Пасху будет облачно, возможен кратковременный дождь. Тем не менее температура воздуха будет оставаться комфортной. Ночью столбики термометра будут показывать около +4 градусов, утром потеплеет до +7. Днем будет от +9 до +15 градусов тепла. Ветер будет дуть с востока со скоростью 3 метра в секунду.

Укргидрометцентр еще не опубликовал детальный прогноз погоды на 20 апреля. Более точная информация будет доступна ближе к празднику.

Какая будет погода на Пасху в других регионах Украины

На Пасху, 20 апреля, в Украине ожидаются грозы и небольшие дожди в западных, северных и частично восточных областях. Остальные территории останутся без значительных осадков, рассказал Главреду синоптик Станислав Щедрин.

В южных областях температура будет самой высокой – от +15 до +18 градусов. В западных областях воздух прогреется от +10 до +15 градусов. В северных, северо-восточных и центральных регионах температура будет колебаться в пределах +10 — +15 градусов.

Синоптики прогнозируют, что, несмотря на возможные дожди, температура воздуха в апреле будет достаточно комфортной по всей территории Украины.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что погода в апреле удивит своими выходками. Украину покроют снег и грозы.