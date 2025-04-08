Руководитель подразделения НАБУ Романюк накупил элитные авто и недвижимость и записал их на родственников, - расследование

Одно из самых известных дел, которое вел Михаил Романюк после перехода в НАБУ – Роттердам+

У руководителя одного из подразделений НАБУ Михаила Романюка нашли вип-автомобили и недвижимость, которые записаны на родственников, сам детектив недавно по льготной программе приобрел за несколько миллионов гривен новое жилье в элитном ЖК. А его брат уже 8 лет находится под судом за взяточничество, — идет речь в журналистском расследовании Informator.ua.

"Автомобили. Первоначально был Mercedes-Benz E 220 CDI, принадлежавший теще детектива Наталии Подчинок. В 2022 году Мерседес исчез из декларации, но появилась AUDI A6, принадлежавшая уже его отцу, Александру Романюку. Недвижимость. Квартира в Ирпене в Киевской области. Записана на мать – Веру. Еще одно достижение борца с коррупцией в разгар войны – земельный участок в Буче Киевской области площадью 1320 кв. м и недостроенный (якобы) дом 219 кв. м. И дом, и земля записаны тоже на мать, Веру Романюк", – отмечается в расследовании.

Только в декларации за 2024 год, отметило издание, у Михаила Романюка появилась квартира 117,4 кв. м, принадлежащая непосредственно ему. И та – приобретена по льготной госпрограмме.

"Квартира куплена в ипотеку по программе єОселя. Эта программа содержит ограниченный список тех, кто может ею воспользоваться. Среди них, с августа 2023 года, и детективы НАБУ, приравненные таким образом к воинам ВСУ, воюющим с россией", – подчеркнули авторы расследования.

Они отметили, что одно из самых известных дел, которое вел Михаил Романюк после перехода в НАБУ – Роттердам+.

"Со времени, как Михаил Романюк взялся за дело, Бюро неоднократно обвиняли в затягивании и, в итоге, в "сливе" этого дела. Последнее упоминание о нем датировано 8 ноября прошлого года: ВАКС отказался его закрывать. Чем дольше Романюк держал на паузе историю с "Роттердам+", тем богаче становился", – написали они.

По мнению журналистов, такие вещи возможны только если руководство обо всем знает.

"В этой истории отвратительно все. Судя по полученной информации, руководство НАБУ об этом знает. И одобряет", – отметили они.

Авторы расследования напомнили, что за 8 лет Святошинский райсуд Киева так и не принял решения по обвиняемому брату Михаила Романюка – старшему следователю Киево-Святошинской налоговой инспекции Игорю Романюку.

"По данным ГПУ, этот следователь требовал и получил взятку в размере 20 тысяч долларов от руководителя одной компании. Наиболее вероятным оберегом Романюка от тюрьмы является его брат Михаил Романюк, который все эти годы делал успешную карьеру в Национальном антикоррбюро", – отметил Informator.ua.

Журналисты сообщили, что сам Михаил Романюк работал в центральном офисе налоговой милиции до 2016 года.

"По нашим данным, был известен среди коллег незаурядными аппетитами в вымогательстве взяток с предпринимателей. Давление на бизнес налоговиками в те времена хорошо помним. Там он, как говорится, и "сколотил свой стартовый капитал", – подытожил Informator.ua.