Керівник підрозділу НАБУ Романюк накупив елітних авто і нерухомості та записав їх на родичів, – розслідування

Одна з найвідоміших справ, яку вів Михайло Романюк після переходу у НАБУ – Роттердам+

У керівника одного з підрозділів НАБУ Михайла Романюка знайшли віп-автівки і нерухомість, які записані на родичів, сам детектив нещодавно за пільговою програмою придбав за кілька мільйонів гривень нове житло в елітному ЖК. А його брат вже 8 років перебуває під судом за хабарництво, – йдеться у журналістському розслідуванні Informator.ua.

"Автомобілі. Спочатку був Mercedes-Benz E 220 CDI, який належав тещі детектива Наталії Подчинок. У 2022 році Мерседес зник з декларації, натомість з’явилася AUDI A6, що належала вже його батьку Олександру Романюку. Нерухомість. Квартира в Ірпені Київської області. Записана на матір – Віру. Ще один здобуток борця з корупцією у розпал війни – земельна ділянка у Бучі Київської області площею 1320 кв. м та недобудований (нібито) будинок 219 кв. м. І будинок, і земля записані теж на матір, Віру Романюк", – наголошується у розслідуванні.

Лише у декларації за 2024 рік, відзначило видання, у Михайла Романюка з’явилася квартира 117,4 кв. м, що належить безпосередньо йому. І та – придбана за пільговою держпрограмою.

"Квартира куплена в іпотеку за програмою єОселя. Ця програма містить обмежений перелік тих, хто може нею скористатися. Поміж них, із серпня 2023 року, й детективи НАБУ, яких прирівняли у такий спосіб до воїнів ЗСУ, що воюють з росією", – наголосили автори розслідування.

Вони зазначили, що одна з найвідоміших справ, яку вів Михайло Романюк після переходу у НАБУ – Роттердам+.

"З часу, як Михайло Романюк взявся за справу, Бюро неодноразово звинувачували в затягуванні та, у підсумку, в "зливі" цієї справи. Остання згадка про неї датована 8 листопада минулого року: ВАКС відмовився її закривати. Чим довше Романюк тримав на паузі історію з "Роттердам +", тим багатшим ставав", – написали вони.

На думку журналістів, такі речі можливі лише, якщо керівництво про все знає.

"В цій історії гидко все. Судячи з отриманої інформації, керівництво НАБУ про це знає. І схвалює", – зазначили вони.

Автори розслідування нагадали, що за 8 років Святошинський райсуд Києва так і не ухвалив рішення щодо обвинуваченого брата Михайла Романюка – старшого слідчого Києво-Святошинської податкової інспекції Ігоря Романюка.

"За даними ГПУ, цей слідчий вимагав і отримав хабар у розмірі 20 тисяч доларів від керівника однієї компанії. Найбільш ймовірним оберегом Романюка від в’язниці є його брат – Михайло Романюк, який всі ці роки робив успішну кар’єру в Національному антикорбюро", – зазначив Informator.ua.

Журналісти повідомили, що сам Михайло Романюк працював в центральному офісі податкової міліції до 2016 року.

"За нашими даними, був відомий серед колег неабиякими апетитами у вимаганні хабарів з підприємців. Тиск на бізнес податківцями в ті часи добре пам’ятаємо. Там він, як то кажуть, і "сколотив свій стартовий капітал", – підсумував Informator.ua.