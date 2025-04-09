Промышленное производство в Украине существенно снизилось: три сферы страдает больше всего (инфографика)

"Телеграф" показал, как это было за три года

Рост промышленного производства в Украине в 2024 году замедлился до 3,6%. Сильнее всего снизилось производство в сфере добычи угля, химпрома и деревообработки.

Такие данные приводит Gmk.center, ссылаясь на данные Государственной статистики Украины. Также там назвали основные факторы.

В 2023 году промышленное производство выросло на 6,8%. С начала полномасштабной войны Госстат публикует только индексы промышленного производства, без раскрытия объемов в выражении.

Gmk.center отмечает, что снижение темпов выпуска продукции в прошлом году связано с влиянием следующих факторов:

перебои в энергоснабжении в связи с ракетными ударами по энергоинфраструктуре в течение весны-лета 2023;

увеличение производственных затрат из-за роста цен на энергоносители и девальвации гривны;

дефицит рабочей силы

В прошлом году с января по май фиксировался рост промпроизводства: после скачка на 17,2% в январе восстановление замедлилось до 3,6% в мае, летом было зафиксировано снижение от 0,3% в июне до 1,5% в июле и 4,3% в августе, после чего в сентябре и 9% оно изменилось.

Наиболее пострадавшими отраслями по итогам прошлого года оказались добыча угля (-11,7% г/г), химическая промышленность (-9,9% г/г) и деревообработка (-8,8% г/г).

Благодаря работе морского коридора горнодобывающие и металлургические предприятия смогли нарастить производство и экспорт. В прошлом году выпуск продукции в секторах добычи металлических руд и металлургии увеличился на 23% и 19% соответственно. Среди других отраслей самые высокие темпы промпроизводства показали пищевая промышленность (6,2%) и производство стройматериалов (4,2%).

Инфографика Gmk.center

"Объем реализации промышленной продукции (товары, услуги) в 2024 году составил 3,7 трлн грн (+12% г./г.), в том числе за пределы страны – на 680 млрд грн (+24% г./г.). В общем объеме реализации наибольший удельный вес приходился на перерабатывающую промышленность (27,2% против 31,2%) и добывающей промышленности и разработки карьеров (осталось на уровне 11,7%)", — говорится в материале Gmk.center.

Ранее "Телеграф" писал, что нардеп озвучил причину, почему в Украине не будут повышать минимальную зарплату в 2025 году.