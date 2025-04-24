Как украинцам заработать на росте цены золота? Экономист дал неожиданный ответ

Многие украинцы бросились в ювелирки покупать золотые изделия, но есть нюанс

Стремительный рост мировых цен на золото, вызванный экономической политикой президента США Дональда Трампа, вряд ли пригодится украинцам, которые хотели бы инвестировать свои свободные средства и уберечься от инфляции. Как ни странно, но причиной тому является политика Национального банка Украины.

Об этом в эфире YouTube-канала Telegraf UA рассказал член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. Он объяснил, почему украинцам не удастся заработать на колебаниях рыночной стоимости золота.

По его словам, в Европе обсуждение направлений инвестирования было бы очень актуально. Деньги можно было бы вкладывать в ценные бумаги, валютные пары, деривативы, любые сырьевые ресурсы, облигации США и стран Европы.

— Мы с вами в Украине, а здесь действуют ограничения, которые ввел Национальный банк в 2022 году. У нас сегодня купить золото не могут даже ювелирные предприятия для собственной производственной деятельности. Поэтому говорить об инвестировании в золото в Украине на сегодняшний момент — дело очень неблагодарное, — говорит экономист.

Он отметил, что можно купить золотые изделия в ювелирном магазине, но они не станут инвестиционным ресурсом, чтобы продать их с прибылью.

— Покупать вы будете ювелирное изделие, а продавать — золотой лом. То есть, разница в ценах будет очень велика. Это раз. Во-вторых, даже еще до активной фазы боевых действий, когда в банках можно было купить монетарное золото, разница между покупкой и продажей была настолько велика, что нивелировала какие-либо колебания цены на золото, — говорит эксперт.

Он объяснил, что такое спред, то есть разница между покупкой и продажей.

— Вы в обменном пункте можете купить доллар по 41,8, а продать по 41. Разница в 0,8 гривны — это как раз спред. Так вот, по золоту спред еще до активной фазы боевых действий, когда это можно было делать, был очень большим. То есть, терялся любой экономический смысл заниматься подобными вещами. Поэтому я не думаю, что на сегодняшний момент в украинских реалиях золото — это интересный объект для инвестирования, — подытожил Олег Пендзин.

Напомним, ранее он объяснил "Телеграфу", как низкая цена нефти опустошает бюджет России.