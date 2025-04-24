"Мы все этот человек": Зеленская после жестокого обстрела Киева обратилась к миру

Первая леди написала мощный пост в соцсети после обстрела Киева в ночь на 24 апреля

В ночь с 23 на 24 апреля РФ запустила по Украине около 70 ракет, среди них крылатые и баллистические, а также беспилотники. Больше всего досталось украинской столице — по разным данным в Киеве погибли 8-10 людей, спасательная операция еще продолжается.

После этой трагической ночи Владимир Зеленский и первая леди срочно возвращаются в Украину из Африки, куда прилетели с визитом только накануне вечером. После атаки РФ на Киев Елена Зеленская опубликовала в своем телеграм-канале мощный пост, которым обратилась к миру.

Первая леди опубликовала чувствительное фото женщины под завалами, которое уже стало вирусным в соцсетях. В подписи к снимку Зеленская написала, что этот человек — это все мы, украинцы.

Фото: Константин и Влада Либеровы

"Лицо человека под завалами собственного дома, ожидающего помощи после российского обстрела. Мы все этот человек. Мы все в марганецком автобусе. Мы в троллейбусе Сум. Мы на детской площадке Кривого Рога. В домах и на улицах Киева, Харьковщины, Днепровщины, Запорожья, Сумщины, Хмельнитчины, Житомирщины, в своих домах. Это мы, мир, жители Украины. И наши каждый день и ночь под российским террором. Вот так они выглядят", — написала Елена Зеленская.

Первая леди в своем посте призвала мир обратить внимание на убийства, которые несет Россия, пока все вокруг говорят о мире.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что на фоне срыва переговоров в Лондоне Трамп вышел с новыми обвинениями в адрес Зеленского и Украины.