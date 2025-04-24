В мусорник? Куда девать освященные яйца и паски после Пасхи

Рассказываем, как не согрешить и не навредить окружающей среде

Освященные после Пасхи традиционные паски и крашеные яйца – это не просто пищевые продукты. Для верующего особенно важно знать, как распорядиться остатками пищи после Пасхи. Не в последнюю очередь играют и последствия для природы.

После праздников объем бытовых отходов в Украине увеличивается на 15–20%, пишет Государственная экологическая инспекция. На мусорники массово попадают пластиковые обертки, остатки пасок, освященные яйца, цветы, упаковки и одноразовая посуда — и часто все это без сортировки. Что в этом случае делать с освященными яйцами и пасками?

Еда, освященная в церкви, является святыней. Выбрасывать ее в мусорник — это не просто пренебрежение к традициям, но и духовное упущение. Остатки таких продуктов советуют:

сжечь (например, в печи, если это возможно);

закопать в землю в безлюдном месте;

отдать животным, если продукты еще не испортились.

Это касается также скорлупы от яиц, подчеркивают экологи. Многие выбрасывают ее бездумно, однако она легко компостируется и может стать отличным удобрением для почвы.

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Что делать с остатками пищи и прочим

После пасхальных праздников часто остается много одноразовой посуды, упаковок от пасок, лент, салфеток и разного декора. Не стоит торопиться все это выбрасывать:

Бумажные упаковки и салфетки – в контейнер для бумаги или компост.

Картонные коробки – на макулатуру.

Пластик – по маркировке, в соответствующий контейнер.

Посуда из стекла или металла — на переработку или в пункты приема вторсырья.

А как насчет батареек?

Использованные батарейки из лампадок или других устройств нужно сдавать в пункты приема вторсырья, ведь они представляют пожарную опасность. То же самое касается и электрических приборов.

Напомним, что скоро у христиан будут поминальные дни. "Телеграф" писал, можно ли приносить еду на кладбище и оставлять ее на могилах.