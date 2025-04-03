Жители пригородов возмущены: почему Новая почта берет дополнительные деньги за доставку

Клиенты Новой почты жалуются на доплаты за доставку села .

Клиенты "Новой почты" снова сталкиваются с неожиданными доплатами. На этот раз идет речь о дополнительных 25 грн за доставку в села и поселки.

Одна из клиенток пожаловалась на официальной странице компании в Facebook, что населенный пункт формально считается селом, хотя фактически это часть города.

"Живу по сути в городе, по документам это село. Никаких препятствий для доставки, никаких дополнительных километражей. Почему теперь стоимость доставки выросла на 25 грн?" – написала клиентка.

На это представители "Новой почты" ответили, что такая доплата действует уже давно, а в последнее время изменений в тарифах не происходило. Компания пояснила, что ранее доплата взималась как за отправку, так и за получение посылки в селе или пгт. Однако по многочисленным просьбам бизнес-клиентов, имеющих склады за пределами городов, доплата за отправку была отменена.

"Вместе с тем себестоимость доставки у села значительно выше, чем в город, а цены на горючее во время войны выросли вдвое" , — отметили в компании.

Впрочем, жительница такого населенного пункта, как Крыховцы, где расположены многоквартирные дома и проживают более 12 тысяч человек, не понимает, почему она вынуждена переплачивать за доставку.

"Наше отделение не новое, доплат никаких не было, все было хорошо. Проверьте, пожалуйста. Крыховцы, отделение №2. Посмотрите на карту – здесь нет никаких дополнительных расходов", — написала женщина.

Ранее "Телеграф" писал о том, что клиентка "Новой почты" рассказала о неприятном опыте сотрудничества с компанией. Она заказала доставку кровати для своего 84-летнего дедушки в отдаленное село, оформив услугу адресной доставки. Однако когда груз прибыл в отделение, курьер так и не позвонил, а когда дедушка набрал его сам, получил неожиданный ответ: "Машины нет, ищите транспорт самостоятельно".