Как быстро очистить оградку могилы на кладбище от старой краски: понадобится только один предмет

Это сохранит нервы и время

С приближением поминальных дней многие украинцы планируют навести порядок на могилах своих умерших родственников. Перед покраской заборов и металлических крестов нужно сначала удалить старую краску, что часто становится непростой задачей.

В социальной сети Instagram появился полезный лайфхак, как быстро избавиться от устаревшей краски с металлических поверхностей. На видео Halenza_annа показывает, как с помощью обычной металлической цепочки можно эффективно очистить поверхности от старого покрытия.

Техника достаточно проста: металлическую цепь оборачивают вокруг участка, который нужно очистить, и совершают поступательные движения, в результате чего старая краска легко отшелушивается. Особенно ценна эта техника становится при работе с углами и труднодоступными местами, куда сложно добраться другими инструментами, говорит женщина.

Этот метод не требует специальных навыков или дорогостоящего оборудования — достаточно иметь обычную металлическую цепь. Метод особенно полезен для очистки старых заборов, металлических крестов и других конструкций на кладбище.

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