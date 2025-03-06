В Украине не будут повышать минимальную зарплату в 2025 году: нардеп назвал причину

Потенциальное повышение "минималки" повлияет на рост расходов государственного бюджета по заработным платам

Повышения минимальной зарплаты в Украине не будет. Причиной является обязательство нашей страны перед международными партнерами, в частности, меморандум с МВФ.

Об этом заявил народный депутат Богдан Кицак в эфире "Утро Live". По его словам, цифра минимальной зарплаты зафиксирована.

"Формально эта цифра (минимальной зарплаты в 8000 грн) зафиксирована, потому что в меморандуме и с МВФ, и с Всемирным банком у нас отмечено, что мы не будем делать никаких шагов относительно повышения минимальной заработной платы, которое повлияет на наши прогнозные показатели относительно доходности бюджета", — сказал он.

Нардеп отметил, что потенциальное повышение "минималки" повлияет на рост расходов государственного бюджета по заработным платам на государственных предприятиях — учителей, врачей, других государственных служащих.

"Фактически это формализованная цифра, которая зафиксирована у нас в документе, а есть реальная сумма, которую люди получают на руки. И вот этот показатель средней зарплаты как раз является более или менее предметным показателем относительно того, что люди реально получают по определенным профессиям. Понятно, что есть нижняя вилка, есть верхняя вилка, и нижнюю вилку нам нужно будет под.

Однако он подчеркнул, что законодательно повышать минимальную зарплату невозможно из-за сопротивления международных партнеров, в частности, Международного валютного фонда.

Какие зарплаты в Украине

Стоит отметить, что средняя заработная плата в Украине за 2024 год выросла на 23,1% — до 21 473 гривны. Такие данные приводит Государственная служба статистики.

Самые высокие средние зарплаты получают работники сферы ИТ, авиационного транспорта и финансов и страхования.

В то время как самые низкие зарплаты наблюдаются в деятельности в сфере творчества, искусства и развлечений и в сфере функционирования библиотек, музеев и т.д.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какая зарплата у главы Киевской ОГА Николая Калашника.