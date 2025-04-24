Лига чемпионов по-новому: в главном футбольном турнире грядут большие изменения

В клубном футболе Европы готовят нововведения

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может внедрить в Лиге чемпионов три больших нововведения. Накануне в ЛЧ "Арсенал" без проблем выбил "Реал" из турнира.

По информации Bild, новый регламент могут внедрить уже в следующем сезоне. К слову, новые правила в ЛЧ могут принять 30 мая на ассамблее УЕФА в Мюнхене.

УЕФА хочет убрать экстра-таймы в плей-офф. В случае ничьей по сумме двух матчей победителя противостояния хотят определять в серии пенальти без двух дополнительных таймов по 15 минут. Это делается, чтобы снизить нагрузку на футболистов.

Кроме того, команды, занявшие места с первого по восьмое на этапе лиги, получат дополнительное преимущество в плей-офф. Предполагается, что данные клубы будут проводить все ответные матчи плей-офф дома. На данный момент это правило касается только стадии 1/8 финала.

Третьим нововведением может стать "защита страны". Предлагается разведение команд из одной ассоциации вплоть до стадии 1/4 финала. На данный момент клубы из одной страны играли уже в стыковом раунде (ПСЖ и "Брест"), а также в первом раунде плей-офф ("Реал" и "Атлетико"). Считается, что игры команд из одной страны на ранней стадии плей-офф не привлекают внимание болельщиков.

Напомним, в полуфинале Лиги чемпионов сыграют "Арсенал", ПСЖ, а также "Интер" и "Барселона", которая выбила из турнира "Боруссию" Д. Матчи 1/2 финала состоятся в конце апреля/начале мая.