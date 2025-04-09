Промислове виробництво в Україні суттєво знизилось: три сфери страждає найбільше (інфографіка)

"Телеграф" показав, як це було за три роки

Зростання промислового виробництва в Україні у 2024 році сповільнилося до 3,6%. Найсильніше знизилося виробництво у сфері видобутку вугілля, хімпромі та деревообробці.

Такі дані наводить Gmk.center, посилаючись на дані Державної статистики України. Там також назвали основні фактори.

Зазначається, у 2023 році промислове виробництво зросло на 6,8%. Від початку повномасштабної війни Держстат публікує лише індекси промислового виробництва, без розкриття обсягів у натуральному вираженні.

Gmk.center зазначає, що зниження темпів випуску продукції торік пов’язане з впливом таких факторів:

перебої в енергопостачанні у зв’язку з ракетними ударами по енергоінфраструктурі протягом весни-літа 2023-го;

збільшення виробничих витрат через зростання цін на енергоносії та девальвацію гривні;

дефіцит робочої сили.

Минулого року з січня по травень фіксувалося зростання промвиробництва: після стрибка на 17,2% у січні відновлення сповільнилося до 3,6% у травні, влітку було зафіксоване зниження від 0,3% у червні до 1,5% у липні та 4,3% у серпні, після чого у вересні та жовтні воно змінилося незначним зростанням на 1,3% і 0,9% відповідно.

Найбільш постраждалими галузями за підсумками минулого року виявилися видобуток вугілля (-11,7% р./р.), хімічна промисловість (-9,9% р./р.) і деревообробка (-8,8% р./р.).

Завдяки роботі морського коридору гірничодобувні та металургійні підприємства змогли наростити виробництво та експорт. Минулого року випуск продукції в секторах видобутку металевих руд і металургії зріс на 23% і 19% відповідно. Серед інших галузей найвищі темпи промвиробництва показали харчова промисловість (6,2%) і виробництво будматеріалів (4,2%).

Інфографіка Gmk.center

"Обсяг реалізації промислової продукції (товари, послуги) у 2024 році становив 3,7 трлн грн (+12% р./р.), зокрема за межі країни – на 680 млрд грн (+24% р./р.). У загальному обсязі реалізації найбільша питома вага припадала на переробну промисловість (59,9% проти 56% у 2023 році), постачання електроенергії та газу (27,2% проти 31,2%) і видобувну промисловість та розроблення кар’єрів (залишилося на рівні 11,7%)", — йдеться у матеріалі Gmk.center.

Раніше "Телеграф" писав, що нардеп озвучив причину, чому в Україні не підвищуватимуть мінімальну зарплату у 2025 році.