Путин хочет повторить в Украине план Гитлера: в США озвучили угрозы

Новый "Мюнхен" — реальная угроза

Путин переигрывает администрацию Трампа на переговорах по Украине. Если ему удастся добиться успеха, то это может обречь мир на повторение "Мюнхена 1938".

Такое мнение в комментарии Defenceone озвучил Дэниел Фрид — американский дипломат и эксперт в области международных отношений, работавший в различных важных должностях в правительстве США. Издание пишет, что Дональд Трамп возобновил давление на президента Украины Владимира Зеленского, чтобы тот принял мирный план, предложенный США, который, как отмечают журналисты, в частности включает признание аннексии Крыма Россией, но не предусматривает практически никаких уступок для президента России Владимира Путина.

Украинские лидеры ответили быстрым и недвусмысленным отказом от предложения. По данным NYT, Рубио отказался участвовать в переговорах в Лондоне якобы именно из-за позиции президента Украины по Крыму. Тем не менее, украинские официальные лица провели переговоры с посланником США Китом Келлогом, а глава администрации Зеленского подтвердил непоколебимую позицию Украины в отношении суверенитета и территориальной целостности во время этих переговоров.

"Но Келлог, давно известный как ярый защитник суверенитета Украины и решительный ястреб в отношении России, менее влиятелен в администрации, чем спецпредставитель Трампа по России, бывший застройщик Стивен Виткофф, который принял требования России, повторил ложные российские тезисы", — отмечается в материале.

Дэниел Фрид считает, что Виткофф не понимает сути вопроса и явно проигрывает россиянам.

"Виткофф продолжает так явно проигрывать россиянам. Он явно не понимает деталей, сути вопроса. Он ясно дал это понять, приняв аргументы России за чистую монету, чего делать никогда не следует", — сказал он.

Однако, по мнению дипломата, у Трампа все еще есть возможность заставить прекращение огня сработать, "если оно будет заключаться в прекращении огня и безопасности для Украины" и добавил , что признание США Крыма российским было бы "ужасной идеей… совершенно ненужной, наносящей ущерб почти столетию внешней политики США".

Новый "Мюнхен" — реальная угроза

Фрид говорит: "Если [окончательный результат переговоров] покажется сдачей Украины, которая обречет их на серую зону небезопасности, то послание таково: Путин может получить остальную часть в то время, когда он сам выберет".

По его словам, на карту поставлен повышенный риск повторения 1938 года, когда Германия подписала соглашение с Чехословакией, Мюнхенское соглашение, фактически позволившее немецкому лидеру Адольфу Гитлеру аннексировать часть соседней страны. Шесть месяцев спустя Гитлер нарушил соглашение и напал на остальную часть Чехословакии.

"Аналогии Мюнхена использовались слишком часто и слишком часто в течение 90 лет. Теперь это действительно применимо", — сказал Фрид.

Напомним, ранее мы писали о том, что восле срыва переговоров в Лондоне у Украины теперь есть только два выбора. Юрист-международник Роман Еделев назвал их в комментарии "Телеграфу".