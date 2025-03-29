Связи нет, а деньги списаны: клиенты lifecell сталкиваются с проблемами в Европе

Неожиданный сбой: lifecell не смог обеспечить связь в роуминге.

Одна из пользователей мобильного оператора lifecell пожаловалась на отсутствие связи за границей, хотя ее тариф был оплачен, а на счету были средства. Она неоднократно обращалась в службу поддержки, но ситуация осталась нерешенной.

Об этом женщина написала на официальной странице lifecell в Facebook. По ее словам, она находится в Британии, но ее телефон не находит сеть ни одного оператора. Она пыталась изменять настройки, включать и выключать телефон, вставлять SIM-карту в другие устройства – все безрезультатно.

"Я уже обращалась к оператору в телефонном режиме и через чат. Для меня оформили заявку, пообещали, что максимум через 7 рабочих дней все заработает. Прошло больше времени – связи нет! Я проверяла карточку в трех разных телефонах, меняла операторов вручную – без изменений", – отметила клиентка.

Оператор в комментариях попросил пользователя уточнить страну пребывания и предложил обратиться к чату поддержки.

Однако женщина ответила, что ее ситуацию уже рассматривали и поддержка заверила, что она получит решение в SMS-сообщении. Однако из-за отсутствия сети никакие сообщения до нее не доходят.

"Мне сказали, что решение поступит в SMS. Когда я объяснила, что не могу его получить из-за отсутствия сети, оператор ответил, что все должно работать. Но ничего не изменилось", – написала женщина.

lifecell в ответ снова предложил ей обратиться к поддержке по телефону или через чат.

Пока что lifecell не сообщил, имеет ли эта проблема массовый характер и как ее планируют решать. Пользователь же требует возврата средств за услугу, которой не смогла воспользоваться.

Ранее "Телеграф" писал о том, что интернет 3G постепенно отключается в Украине, в частности, такое решение принял "Киевстар". У мобильного оператора lifecell пока нет таких планов.