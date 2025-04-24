В Киеве объявили День траура: что не будет работать и что нельзя делать
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В этот день важно придерживаться уважения
В связи с трагедией, произошедшей 24 апреля в результате масштабного обстрела Киева, местные власти объявили 25 апреля Днем траура. В столице будут отменены развлекательные мероприятия, приспущены флаги, в храмах проводят молебны, а украинцев призывают к солидарности и воздержанию.
Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко. "В память о жертвах массированной атаки врага на столицу", — добавил чиновник.
Что означает День траура
В этот день чтят память погибших в результате трагедии — это время скорби, солидарности и уважения. В День траура на государственных зданиях и учреждениях приспускают флаги Украины. Это символический жест, свидетельствующий о глубокой грусти. Обычно устраивают минуту молчания по всей стране: останавливается работа, транспорт, телевизионные и радиоканалы объявляют молчание в память о жертвах.
Развлекательные мероприятия, праздничные концерты, массовые события, спортивные соревнования отменяют формат — вместо развлекательного контента транслируют новости, документальные ленты, тематические передачи.
В этот день важно соблюдать уважение: воздержаться от веселья, громкой музыки или празднований, носить сдержанную одежду, не публиковать неуместный контент в соцсетях. Это проявление поддержки и памяти, объединяющей общество и подчеркивающее: ни одна жизнь не должна оставаться незамеченной.
Обстрел Киева
24 апреля армия РФ направила в город беспилотники и баллистические ракеты. От массированных ударов погибли 8 гражданских, по меньшей мере 77 человек получили трамвы. Среди жертв есть и дети. Удар нанес урон городской инфраструктуре: взрывная волна повредила окна на одной из станций метро, в кафе и ресторанах, а также привела к уничтожению нескольких автомобилей.
В результате обстрела в Киеве зафиксировано разрушение и повреждение жилых домов в нескольких районах: Святошинском, Соломенском, Голосеевском, Оболонском и Шевченковском.
Кадры с места происшествия показал наш фотограф Ян Доброносов.
Ранее "Телеграф" сообщал, что после обстрела столицы Елена Зеленская обратилась в международное сообщество, опубликовав эмоциональное обращение. Первая леди поделилась трогательным фото женщины под завалами, быстро разлетевшейся соцсетями. В подписи к изображению Зеленская отметила, что эта женщина символ каждого украинца, который переживает ужас войны.