Украинец не станет новым Папой. Три причины по мнению искусственного интеллекта

Кардиналу украинского происхождения 45 лет

Со смертью Папы Римского Франциска в сети появилось много предположений: кто же займет его место. Среди кандидатов называют кардинала украинского происхождения Николая Бычка, однако действительно ли это возможно.

"Телеграф" обратился к искусственному интеллекту Grok, чтобы получить ответ. Заметим, что нового Папу Римского выбирает конклав на тайном голосовании, которое, скорее всего, состоится в мае 2025 года.

Добавим, что Grok – разработка компании xAI американского миллиардера Илона Маска. Этот ШИ создан в ответ на распространение ChatGPT-чата от компании OpenAI.

Кардинал украинского происхождения Николай Бычок был назначен Папой Франциском на свой пост в конце 2024 года. Он стал одним из самых молодых кардиналов в истории Католической церкви. По мнению ИИ, вопрос того, сможет ли он сесть на папский престол, требует учета нескольких факторов.

Формальная возможность избрания

По правилам Католической церкви на папский престол может сесть любой кардинал младше 80 лет, поэтому теоретически конклав может рассматривать кандидатуру Николая Бычка. Однако украинскому кардиналу всего 45 лет, что некоторыми участниками конклава может восприниматься как слишком молодой возраст. То есть формально Бычок отвечает критериям Папы Римского.

Факторы, влияющие на шансы

Реальные шансы Николая Бычка стать Папой зависят не только от формальных аспектов, ведь Ватикан придает большое значение традициям, опыту и политической ситуации.

Ключевые аспекты:

Молодость и отсутствие опыта. Бычок имеет большое достижение, ведь он один из самых молодых кардиналов. Однако 45-летний возраст может восприниматься Ватиканом как слишком молодой. Католическая церковь традиционно предпочитает более зрелых, известных кардиналов с богатым административным и теологическим опытом. Поэтому избрание такого молодого кардинала было бы беспрецедентным шагом.

Украинские корни и геополитический контекст. Причастность Бычка к Украине с учетом политической ситуации в Европе – фактор, выделяющий его среди других кандидатов. Позиция кардинала украинского происхождения привлечет внимание некоторых участников конклава, но, учитывая позицию Ватикана, маловероятно, что он будет принимать это как решающий фактор.

Процесс конклава. Во время конклава собираются кардиналы, которые выбирают нового Папу, учитывая теологические убеждения, политические альянсы, личные предпочтения кардиналов и их всеобщую репутацию. Бычок пока не приобрел большой популярности в Ватикане, по сравнению с другими кандидатами.

Оценка шансов

Учитывая все вышеперечисленные факторы, можно сказать, что шансы Николая Бычка стать новым Папой достаточно низки. Его молодость и нехватка опыта на фоне других кардиналов не позволят конклаву сделать такой выбор. К тому же церковь, скорее всего, выберет более традиционного кандидата со сложившейся репутацией. Поэтому Николай Бычок теоретически может сесть на папский престол, но практически конклав выбирает опытных и гораздо старших кардиналов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что искусственный интеллект назвал главных кандидатов на папский престол. Уже известно, будут ли они выгодны Украине.