В Минобороны человек с амбициями и видением попадает в окружение полковников пожилого возраста и теряет инициативу, - Гудименко

Далеко не все сотрудники Минобороны понимают конечную цель работы ведомства

Одним из важнейших и самых проблемных факторов является то, что работа в Министерстве обороны построена абсолютно без учета настоящих стимулов работников.

Об этом говорится в материале главы Общественного антикоррупционного совета при Министерстве обороны Юрия Гудименко для Украинской правды.

Стимулы работников в Минобороны не учитываются

"У одного работника главным стимулом является получить новое звание, у другого — дотянуть до пенсии, у третьего создать что-то действительно инновационное для страны, у четвертого — просто пересидеть войну в тылу, а не на фронте. Стимулы у каждого свои, и это не то что бы новость — этим просто надо уметь пользоваться. Но в Министерстве обороны чаще всего получается так, что человек с амбициями, с видением и внутренним ресурсом попадает в окружение полковников пожилого возраста, теряет инициативу, потом желание, потом волю к изменениям, а потом сам становится полковником", — отметил глава антикоррупционного совета.

Он добавил, что в начале полномасштабного вторжения, "когда в ряды армии пришли бизнесмены, топ-менеджеры, юристы, логисты, айтишники, были надежды, что они инкорпорируются в работу министерства, заменят старые кадры и внесут что-то новое и современное в работу важнейшего министерства во времена войны". Однако этот шанс и потенциал был в основном упущен.

"Значительная часть того, чем представители министерства хвастаются на международных форумах, создана именно представителями этой категории кадров — относительно молодыми, с опытом в бизнесе или международной деятельности, не имевшими отношения к армии до начала полномасштабной войны. Остается только представлять, насколько бы грандиозными могли быть изменения, если бы эта категория получила всеобъемлющую поддержку и защиту от прямого или косвенного давления старых кадров министерства. Но этого не произошло", — подчеркнул Гудименко.

Работники министерства в сфере закупок знают, что будут иметь проблемы, если закупят товар по цене, которая хотя бы на копейку превышает другое предложение

"Еще одним важным фактором, который невозможно обойти в разговоре о стимулах, является фактор внешнего давления, который особенно заметен в сфере закупок. Если формулировать максимально грубо и примитивно, то кадры, которые работают в сфере закупок для армии, очень четко понимают, что вряд ли будут иметь проблемы из-за задержек в поставках, плохого качества товаров для армии или просто из-за отсутствия этих поставок. Впрочем, гарантированно будут иметь проблемы, если закупят какой-то товар — хоть швабру, хоть снаряд — по цене, которая хотя бы на копейку превышает другое предложение, даже если более дорогой товар имеет значительное лучшее качество, больший функционал или меньший срок поставки", — утверждает Гудименко.

Он приводит в пример сферу закупок, "где уже системой стали кейсы, в которых контракт заключается по самой низкой цене, но сроки поставки и качество товара существенно хуже, чем у конкурентов".

"Причиной этому является не только потенциальный скандал в соцсетях или разнос в кабинете руководства. Главным является то, что каждый чиновник в этой сфере знает, что он ежедневно ходит между Сциллой и Харибдой — обвинениях или в причинении ущерба государству, или в преступной бездеятельности. Этот общий дисбаланс стимулов работников приводит к примитивизации принятия решений на всех уровнях, дальнейшему раздутию штата, росту роли кабинетных интриг, и как следствие — ко все меньшей и меньшей эффективности и все большей и большей безответственности. Армия с ее проблемами и потребностями становится чрезвычайно далекой и какой-то нереальной, война — просто словом, а процесс ради результата — процессом ради процесса", — объясняет глава совета при министерстве.