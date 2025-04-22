Брюссель готовит удар по российскому газу: как хотят обойти вето стран-членов

Там заметили, что негативные результаты должна ощутить только Россия.

Европейская комиссия изучает возможность введения законодательного запрета для компаний ЕС на заключение новых контрактов с Россией по поставке ископаемого топлива. Также анализируются юридические пути, позволяющие фирмам разрывать действующие газовые соглашения с РФ без финансовых санкций.

Как сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя ЕС, такие меры являются частью более широкой инициативы по ускорению отказа от российских энергоресурсов. Из-за позиции отдельных стран-членов, блокирующих санкции против российского газа, Брюссель ищет альтернативные механизмы влияния.

В частности, речь идет о возможных торговых ограничениях, которые запретят европейским компаниям заключать новые контракты на закупку российского топлива, включая СПГ — сжиженный природный газ.

Несмотря на резкое сокращение поставок трубопроводного газа после вторжения РФ в Украину, в 2024 году ЕС все еще получал около 19% газа и СПГ из России. Ожидается, что 6 мая Еврокомиссия представит соответствующую дорожную карту, после чего начнутся консультации с правительствами стран ЕС и представителями бизнеса.

В случае принятия решения предложение может принять форму законодательной инициативы, которая потребует одобрения Европарламентом и усиленным большинством стран-членов. Еврокомиссия подчеркивает, что любые новые меры должны наносить больший ущерб экономике РФ, чем Евросоюзу, и учитывать риски для энергетической безопасности и цен на топливо в Европе.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что энергетическая безопасность Европы становится хрупкой.