Действительно ли Путин предложил отказаться от территорий: Песков прокомментировал публикацию FT

В Кремле отрицают материал FT

Пресссекретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сообщения о якобы предложении Владимира Путина остановить войну против Украины вдоль текущей линии фронта не соответствуют действительности. Таким образом он прокомментировал материал Financial Times, ранее сообщивший о соответствующей инициативе Путина, озвученной во время встречи с представителем Дональда Трампа Стивом Виткоффом в Санкт-Петербурге.

Об этом Песков сказал в комментарии российскому агентству "РИА Новости". По его словам, в СМИ, в том числе и в "почтенных изданиях", в последнее время появляется много фейковой информации.

"Поэтому слушать нужно только первоисточники", — подчеркнул спикер Кремля.

По информации FT, во время встречи со специальным посланником Дональда Трампа Стивом Уиткоффом в Санкт-Петербурге президент РФ Владимир Путин выразил готовность отказаться от части территориальных претензий в отношении Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей, частично находящихся под контролем Украины. В обмен на это Кремль ожидает от США признания аннексии Крыма и гарантий невступления Украины в НАТО.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что содержание мирного плана Дональда Трампа по урегулированию войны в Украине пока остается неизвестным для Кремля.