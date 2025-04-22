Средневековая элегантность посреди Киева: где находится "дом с башенками" и чем он особенный (фото)

Этот шестиэтажный особняк с асимметричной композицией фасада является ярким свидетельством европейских архитектурных воздействий начала XX века.

Среди современных небоскребов и исторических зданий Киева особенной жемчужиной сверкает неоготический дом с башенками на бульваре Тараса Шевченко, 31. Эта архитектурная достопримечательность конца XIX – начала XX века не только украшает центральную часть города, но и рассказывает уникальную историю о художественных вкусах и архитектурных тенденциях тогдашней украинской.

Дом является одним из самых выразительных примеров неоготического стиля в архитектуре Киева. Его уникальность заключается в искусном сочетании черт средневековой архитектуры с функциональными требованиями доходного дома, что было характерно для европейской архитектурной практики.

Дом на фото 1942 года.

Архитектурная история здания

Доходный дом был построен в 1903 году по проекту архитектора Мартина Клуга. Первоначальным владельцем этого величественного сооружения был известный киевский домовладелец Михаил Михайлович Чоколов. Здание стало ярким примером неоготики в архитектуре Киева и великолепно объединило монументальный внешний вид с практической функциональностью.

Шестиэтажное здание имеет асимметричную композицию главного фасада с аркадой первого этажа и эркерами, завершающимися декоративными башенками. Фасад украшен многочисленными деталями, характерными для неоготического стиля: стрельчатыми арками, пенаклями и декоративными элементами. Особое внимание привлекают балконы с ажурной металлической решеткой, изысканные шпили и оригинальная отделка окон.

Исторические перипетии

За свою многолетнюю историю дом на бульваре Шевченко, 31 пережил немало трансформаций. До революции 1917 года на первом этаже размещались лавки, а верхние этажи занимали роскошные квартиры для состоятельных киевлян. В советское время здание превратили в коммунальное жилье, что привело к перепланировке внутренних помещений.

В 1980-х годах сооружение пережило капитальный ремонт, во время которого частично был восстановлен исторический интерьер и проведено укрепление конструкций. Несмотря на все исторические перипетии, здание сохранило свой неповторимый внешний вид и сегодня имеет статус памятника архитектуры местного значения.

Жизнь дома сегодня

Сегодня неоготический дом с башенками сочетает в себе жилую и коммерческую функцию. На первом этаже находятся современные магазины и офисы, а верхние этажи занимают квартиры. Несмотря на свой почтенный возраст, здание остается функциональным и продолжает служить киевлянам, сохраняя при этом свою историческую значимость.

Расположение на одной из центральных магистралей Киева – бульваре Тараса Шевченко – делает это здание органическим элементом исторического ландшафта города. Он свидетельствует о богатом архитектурном наследии украинской столицы и ее тесной связи с европейскими культурными тенденциями.

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