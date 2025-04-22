Приготовление к похоронам Папы: посмотрите, что прямо сейчас происходит в Ватикане (стрим)

Понтифик оставил четкие инструкции по поводу своего погребения

С сегодняшнего дня в базилике Святого Петра верующие начали прощаться с Папой Франциском, который скончался в понедельник, 21 апреля. Похороны понтифика пройдут в субботу. Начало церемонии в 10.00.

А прямо сейчас на площади Святого Петра собралось много людей, что можно наблюдать в прямом эфире на платформе Youtube.

После Евхаристического богослужения и совершения обрядов последнего напутствия, гроб с телом понтифика перевезут в Папскую базилику Santa Maria Maggiore для погребения.

Франциск попросил организовать упрощенные похороны, нарушающие несколько древних традиций. Также глава Католической Церкви заявил, что не хочет быть похоронен вместе со своими предшественниками в Соборе Святого Петра.

Обычно понтификов хоронят в Ватиканских гротах. Сейчас там покоится около 100 пап, среди которых Бенедикт XVI, предшественник Франциска, умерший в 2022 году. В то же время Папа захотел быть похороненным в базилике Санта-Мария-Маджоре в Риме. Это один из любимых храмов Франциска, где хранится икона Девы Марии, защищающая Рим.

Как сообщал "Телеграф", президент Украины Владимир Зеленский, вероятно, поедет на прощание с Франциском в Ватикан. Также его посетит глава США Дональд Трамп, а значит, политики могут встретиться.