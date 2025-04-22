Трамп – это вредное отклонение в политике. Экс-советник президента США объяснил причину

Путин пытается добиться желаемого, а Трамп этого не замечает

Президент США Дональд Трамп считает себя отличным переговорщиком. Но он сдал немало важных для Украины и союзников по НАТО позиций без переговоров. Кроме того, позволяет врагу манипулировать собой.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал советник Дональда Трампа по национальной безопасности 2018-2019 годов Джон Болтон. Он объяснил, почему Трамп является вредным отклонением в политике США.

Больше читайте в публикации: "Путин манипулирует Трампом, а тот думает, что говорит с другом": интервью с Джоном Болтоном.

Он подчеркнул, что Путин — бывший агент КГБ, потому знает, как манипулировать Трампом. И он делает это уже несколько месяцев. А Трамп этого даже не понимает, поэтому сдал России рычаги влияния еще до переговоров.

— Он думает, что разговаривает с другом. А Путину совершенно безразлична дружба. Он просто продвигает российские национальные интересы. Трамп этого не видит, — говорит экс-советник.

По его мнению, именно поэтому Путину нет смысла спешить с прекращением огня или серьезными переговорами — если он может разговаривать напрямую с Трампом или спецпосланником Стивом Виткоффом, легко поддающимся его манипуляциям. Это его путь к достижению желаемого, — считает Джон Болтон.

Отвечая на вопрос, какие риски несут слишком тесные отношения между Москвой и Вашингтоном, и означает ли это формирование нового мирового порядка, эксперт по безопасности отметил:

— Не думаю, что это свидетельствует о долгосрочной тенденции. Это просто отражение того, что Трамп – отклонение в американской политике. Его срок еще продлится 45 месяцев, но это не вечность.

Когда его срок истечет, мы, скорее всего, увидим возвращение к более традиционным американским позициям. Но тем временем важно попытаться смягчить ущерб, который может нанести Трамп, — подытожил Джон Болтон.

Напомним, ранее он оценил угрозу выхода США из НАТО во второй каденции Трампа.