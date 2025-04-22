Путину понравится? Какой ультиматум США везут в Лондон — СМИ

Марко Рубио и Стив Виткофф не присоединятся к встрече союзников Украины

Министру иностранных дел Великобритании Дэвиду Лемми приходится непросто — он должен умерить американских дипломатов, чтобы не поставить украинскую сторону под угрозу. Ему нужно вести переговоры так, чтобы не навредить интересам ВСУ.

Как сообщает "The Independent", госсекретарь США Марко Рубио дал четко понять, что США готовы выйти из процесса мирных переговоров, если не будет достигнут значительный прогресс.

Позиция США на переговорах

Политик приехал со своей командой переговорщиков не для обсуждения, а для того, чтобы выставить ультиматум в пользу России.

По данным журналистов, Киев будет вынужден отвергнуть предложение заморозить контроль России на оккупированных территориях востока. Вероятно, Зеленскому придется согласиться признать фактическую власть Кремля над Крымом, принять, что Украина никогда не сможет присоединиться к НАТО, и в целом "смиренно катиться под путинские танковые гусеницы".

Возможно, это объясняет, почему украинский лидер не присутствует на встрече в Лондоне на этой неделе.

Дэвид Лемми не хочет такой ситуации, как Франция и Германия, которые также направляют своих министров и советников в Лондон.

Кто будет представлять США на переговорах

Государственный департамент США сообщил, что Марк Рубио и Стив Виткофф не присоединятся к встрече союзников Украины. Как уточнила пресс-секретарь Госдепа Темми Брюс, интересы Штатов на переговорах будет представлять Кит Келлог, который недавно был отстранен от ведущей роли в мирных консультациях между Украиной и Россией.

Фото: Кот Келлог в Х

Комментируя недавнее заявление Владимира Путина о якобы "готовности к переговорам с Киевом", американская чиновник назвала это "очень хорошим знаком".

Что известно о саммите в Лондоне

В среду, 23 апреля, в Лондоне состоится встреча украинских представителей с дипломатами Великобритании, Франции и США. Участники будут обсуждать дальнейшие шаги к достижению всеобъемлющего прекращения боевых действий, продолжая начавшиеся ранее в Париже переговоры. Одной из ключевых тем станут инициативы Вашингтона по мирному урегулированию.

Украинскую сторону на переговорах будут представлять:

руководитель Офиса президента Андрей Ермак;

министр обороны Рустем Умеров;

министр иностранных дел Андрей Сибига;

заместитель руководителя ОП Павел Палиса.

Ранее "Телеграф" сообщал, о чем на самом деле США и Украина будут говорить в Лондоне и может ли Дональд Трамп выйти из переговоров.