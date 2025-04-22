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Не только убивают живых. Четыре причины отказаться от искусственных цветов на могилах

Автор
Игорь Тимофеев
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Хотя искусственные цветы уже выглядят как живые, они не стали менее ядовитыми
Хотя искусственные цветы уже выглядят как живые, они не стали менее ядовитыми. Фото "Телеграф"

В Украине неоднократно подавали петиции о запрете искусственных цветов

Украинцы массово готовятся к поминальным дням, которые идут неделей позже после Пасхи — покупают тонны искусственных цветов и венков, чтобы поставить на могилах родных и близких. Однако такое уважение памяти умерших является не лучшим проявлением любви к еще живым.

И хотя о вредности искусственных цветов сказано много, экологи не устают предостерегать: синтетические пластмассы веками будут разлагаться на микропластик и пластиковую пыль, которую будут вдыхать жители планеты.

Больше читайте в публикации: "Красивые, но очень опасные: почему не стоит нести на кладбище искусственные цветы и чем их заменить".

При горении такие цветы выделяют опасный для здоровья человека фенол, формальдегид, оксиды азота и серы и диоксины, которые имеют сильное канцерогенное влияние и являются одной из причин развития онкологических заболеваний. Потому сжигать их запрещено. Те же канцерогены выделяются и под действием солнечных лучей… Также эти цветы пожароопасны.

Со временем фрагменты пластика попадают в грунтовые воды, а оттуда — в реки и озера, нанося ущерб водным экосистемам. Ветер разносит легкие пластиковые элементы на значительные расстояния, загрязняя окружающую среду — леса, поля, городскую среду.

По информации Государственной экологической инспекции, неизвестен состав пластика, а ведь весь рынок цветов импортируется и сертификатов на них нет. Так что искусственная "красота" — ничто по сравнению с нанесенным вредом окружающей среде.

Впервые петиция на сайте президента с просьбой запретить продажу и распространение пластиковых цветов нв Украине появилась еще в 2016 году.

Второй раз — в начале 2023-го. Однако они не нашли отклика у граждан и не набрали достаточного количества голосов, чтобы хотя бы попасть на стол главы государства.

Поэтому власти на местах самостоятельно борются с этой проблемой. Так, использование ритуального пластика ограничили на уровне гороветов в Днепре, Виннице, Житомире, Хмельницком, Умани и Жашкове в Черкасской области и ряде других городов. Там инспекторы по благоустройству составляют на нарушителей админпротоколы, что влечет штрафы.

Напомним, священник назвал "Телеграфу" пять альтернатив искусственным цветам на "гробках".

Теги:
#Цветы #Онкология #Могила #Поминальные дни #Гробки