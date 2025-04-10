Реформа школ в Украине: для кого сделают исключение и оставят все по-старинке

В Киеве хотят создать сеть академических лицеев, но есть нюансы

Обещанная реформа среднего образования в Украине, которая предусматривает превращение существующих средних школ в профильные гимназии и лицеи, коснется не всех учебных заведений. В некоторых ситуациях стоит сохранить существующее положение вещей.

Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Колебошин. Он объяснил, для каких школ сделают исключения.

Больше об этом читайте в публикации: "Образовательная революция или катастрофа? Что будет с украинскими школами, если Рада примет громкие законопроекты".

— Некоторые исключения будут для горных территорий и прифронтовых областей. Также особые условия будут для лицеев с углубленным изучением языков, где важно иметь начальную школу. Нужно лишь немного подождать, пока законопроект будет продвигаться, ведь сейчас мы на этапе сбора отзывов и проведения сложных дискуссий, — говорит он.

По словам Колебошина, ему было странно услышать основную критику крупных громад. Поскольку для таких городов, таких как Киев, максимально просто было бы создать замечательную сеть академических лицеев. Ведь в них достаточно контингента и учителей. Кроме того, превращение коммунальной школы в лицей будет просто сменой вывески, считает нардеп.

— Когда я начинал работать над законопроектом, я вполне осознавал, что будет большая доза критики. Но не делать это? В таком случае, я не знаю, зачем нам наша профессиональная совесть, если мы не хотим менять систему, — резюмировал Сергей Колебошин.

Напомним, ранее он объяснил "Телеграфу", почему нынешняя украинская школа – это сделка с совестью.