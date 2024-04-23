"Зачем ломать лучшее?" На родине Залужного громкий скандал вокруг школьной реформы

В Житомирской области родители лицеистов выступили против школьной реформы

На родине писательницы Леси Украинки и экс-главкома ВСУ Валерия Залужного — в Звягеле Житомирской области — разгорелся громкий скандал, связанный с реформой системы образования . В 2027 году городской лицей № 1 им. Леси Украинки Звягельского городского совета планируют сделать профильным — там будут обучать только учеников старших классов, а школьники начальной школы перейдут в соседние гимназии.

Однако реформа вызвала возмущение и непонимание со стороны как родителей, так и части педагогического коллектива. В ситуации разбирался "Телеграф".

Учиться в лицее № 1 будут только старшеклассники

По словам начальника управления образования и науки Звягельского городского совета Татьяны Ващук, в городе предусмотрен только один профильный лицей. И к 2027 году планируется сделать таким лицей № 1, расположенный по улице Семьи Косачей, 5. Чиновница уверяет, что учебное заведение имеет удобное расположение и необходимое оборудование.

Учащиеся начальной школы смогут выбирать между второй и пятой гимназиями рядом с лицеем (ул. Ивана Франко). Пятая гимназия имеет укрытие, которое есть во всех учебных заведениях в центральной части города, за исключением гимназии № 2. Укрытие там планируется достроить в этом году.

"Мы анализируем, сколько выпускников 9 класса продолжат обучение в старших классах по окончании базовой школы. Ежегодно это примерно 300 учеников. Это — половина всех выпускников, поскольку остальные 50% выбирают обучение в профессиональных училищах и других профессиональных заведениях. Таким образом, следующие 300 учащихся поступают в 10 класс, еще примерно 300 учащихся — в 11 класс, а с учетом того, что с 2029 года будет введен еще 12 класс, это еще 300 учащихся. Всего почти 900. Лицей № 1 рассчитан именно на такое количество учащихся", – объяснила Татьяна Ващук.

Лицей №1 им. Леси Украинки в Звягеле

К изданию от имени родительского коллектива обратились мамы учащихся младших классов лицея № 1 – Елена Чех, Жанна Делон и Ольга Лузан. Родителей, сообщили они, в первую очередь интересует вопрос — если эти реформы так необходимы, то почему именно первый лицей должен стать пилотным?

И родители, и педагоги очень встревожены тем, что это учебное заведение в ближайшее время должно претерпеть кардинальные изменения. В частности, 25 апреля соответствующее решение будет проголосовано на заседании горсовета. Если решение примут, то учиться в лицее № 1 будут только старшеклассники, а со следующего учебного года заведению не рекомендуется набирать учеников в первые классы.

Директор лицея № 1 Юрий Рошка в комментарии "Телеграфу" сообщил, что в настоящее время уже набрано почти три класса первоклассников — от родителей в администрацию поступило 68 заявлений с просьбой принять ребенка на обучение в первый класс. Как теперь быть с этими заявлениями?

Директор лицея № 1 Юрий Рошка

Ольга Лузан, которая сама училась в этом учебном заведении, а ныне намерена отправить сюда на обучение сына (и это решение родители приняли еще задолго до рождения малыша), уверена, что нельзя разрушить лицей, которая в настоящее время является ярким примером "Новой украинской школы". По ее словам, в лицее № 1 сохранены семейные традиции, а учатся целыми поколениями, ведь каждая мама пытается выбрать для своего ребенка лучшее.

Зачем ломать то, что работает?

В настоящее время педагогический и родительский коллективы чрезвычайно взволновало намерение реформировать одно из лучших учебных заведений области — ведь по итогам рейтинга 2023 года (сайт Всемирного образования), Звягельский лицей № 1 стал одним из самых успешных (второе место) в Житомирской области.

Родители и педагоги удивляются — зачем реформировать, менять или даже ломать то, что работает? То, за чем стоят годы кропотливого труда многих поколений педагогов?

Здесь за много лет уже выработана система воспитания и обучения, создана особая атмосфера доброжелательного отношения к ребенку, направленная на то, что воспитанники заведения стали успешными во взрослой жизни. И это воспитание, то есть закладка основ будущего успеха, начинается именно в начальной школе, говорит мама первоклассника Елена Чех.

Что будет дальше, если депутаты Звягельского городского совета 25 апреля поддержат это решение и начнут воплощать пилотный проект именно на базе первого лицея? — рассуждает Елена.

Город практически сразу потеряет свою лучшую школу, свою гордость, потому что новые традиции еще предстоит наработать. Есть угроза потерять и педагогов, потому что через несколько лет, когда начальное звено отойдет, учеников 5—9 классов разбросают по ближайшим школам, так же и большую часть учителей.

Однако, учитывая отток детей из-за войны, все ли педагоги смогут найти работу? Реализуют ли себя как профессионалы в новых коллективах? Хватит ли старшеклассников, чтобы заполнить исключительно ими лицей?

И как справиться со стрессом (а переход в другие школы, безусловно, вызовет стресс) детишкам, которые и так сегодня должны жить в стрессовых условиях войны? Да и актуально ли все это во время войны? И еще одно очень тревожит — не во всех ближайших школах есть укрытия на время тревог, а в лицее № 1 такое укрытие обустроено, оно тут же — в помещении.

И педагоги, и родители невероятно взволнованы из-за планов реформы лицея № 1

Родители и педагоги не под запись удивляются, почему бы не сделать пилотным проектом не лучшую школу города, а ту, которая имеет более скромные успехи? Таким образом, она получила бы шанс подняться на более высокий уровень. Эти вопросы пытаются донести до власти родители и администрация лицея, однако, уверяют собеседники издания, конкретных ответов так и не получили.