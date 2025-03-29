Украинская полиция вмешалась в дело модели Ковальчук, травмированной в Дубае

Девушка находится в реанимации

Украинская модель Мария Ковальчук получила тяжелые травмы в Дубае. Полиция Украины открыла по ее делу уголовное производство по поводу торговли людьми.

Об этом сообщает BBC Украина со ссылкой на Главное следственное управление нацполиции. Продолжается досудебное расследование, детали не разглашаются.

"По информации в СМИ, следователи Национальной полиции во Львовской области возбудили отдельное уголовное производство по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 149 УК Украины", — говорится в сообщении.

Марию Ковальчук нашли с переломами в Дубае – что известно

Девушка прилетела в Дубай 15 февраля. Там она работала моделью, снимала видео для OnlyFans и участвовала в акции, посвященной политологу Борису Кагарлыцкому — "Boris for Peace!". В России его осудили за обвинение в "оправдании терроризма" на 5 лет.

В начале марта Мария исчезла. Девять дней родственники не могли выйти на связь с девушкой. 19 марта Ковальчук была найдена в больнице без документов и мобильного телефона, в тяжелом состоянии, рассказала ее мама — Анна Ковальчук. Девушка перенесла три операции, находится в реанимации в коме.

По информации правоохранителей, 20-летняя модель могла попасть в беду после вечеринки с двумя неизвестными мужчинами. Однако эту версию якобы исключают. Свидетели утверждают, что накануне исчезновения Мария была в эмоционально нестабильном состоянии: плакала, казалась растерянной и вроде бы даже "истерила". Не исключено, что она могла пытаться совершить самоубийство.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о Марии Ковальчук. Родом она из Львова, работала моделью и снимала видео для платформы OnlyFans.