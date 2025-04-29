Могила фараона? Под Одессой нашли необычное захоронение с портретом молодого парня (видео)

Загадочная могила расположена в селе Таирово около Одессы

В селе Таирово, что в Одесском районе выявили необычную могилу на местном кладбище. Место захоронения выделяется на фоне всех остальных обычных могил. А еще на нем не указано, ни даты, ни имя — есть только портрет молодого парня.

Видео с кладбища в Таирово опубликовали в ютуб-канале "Жизнь моими глазами". Оно за 12 дней успело собрать уже почти 10 тысяч просмотров. Автор ролика уточнил, что снимал на кладбище, чтобы показать последствия российской атаки, от которой помимо домов пострадали и могилы.

В этом ролике он уделил особое внимание необычному и даже экзотическому захоронению. Оно обнесено оградой, а внутри видно статую как будто фараона — все в египетском стиле. Статуя держит в руках вмонтированный портрет молодого парня.

А напротив установлена скульптура поменьше — она олицетворяет бога смерти Анубиса. По периметру могилы установлены вазы со свежими живыми цветами. Примечательно, что на месте захоронения нет привычного креста с датами жизни и смерти и именем покоящегося здесь человека.

Надо сказать, что выглядит такая могила очень непривычно и даже жутко. Но она точно привлекает к себе внимание посетителей.

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