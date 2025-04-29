Один памятник на двоих с женой: как выглядит могила легендарного оперного певца Дмитрия Гнатюка

В этот день 9 лет назад умер легендарный украинский оперный певец

Дмитрий Гнатюк — легендарный украинский оперный певец, который был известным далеко за пределами нашей страны. Он стал одним из первых исполнителей "Черемшины" и "Два кольори". 29 апреля 2016 года в возрасте 91 года Дмитрий Гнатюк умер, а спустя время на его могиле установили необычный памятник.

"Телеграф" в годовщину смерти расскажет, как выглядит могила легендарного исполнителя оперы Дмитрия Гнатюка.

Дмитрий Гнатюк — что о нем известно

Легендарный украинский исполнитель оперы Дмитрий Гнатюк родился 25 марта 1925 года в селе Староселье Черновицкой области. Петь начал с детства в местной церкви. Потом, когда началась Вторая мировая война, пошел служить. На войне Гнатюк получил контузию, но как потом признавался, именно после этого у него по-настоящему "открылся голос".

После войны Дмитрий Гнатюк получил музыкальное образование и начал заниматься оперным пением профессионально, выступая в театре и гастролируя по миру. На протяжении десятилетий Дмитрий Михайлович был ведущим солистом Киевского театра оперы и балета имени Т. Шевченко. Он был исполнителем ряда культовых оперных партий, среди которых Остап в "Тарасе Бульбе" Лысенко, Мазепа в опере Чайковского, Фигаро в "Севильском цирюльнике".

Умер Дмитрий Гнатюк девять лет назад — 29 апреля 2016 года, ему был 91 год. Похоронили легендарного певца на Байковом кладбище в Киеве. Спустя короткое время — 20 июня 2016 года умерла 88-летняя жена артиста Галина Макаровна.

Жена Гнатюка Галина Макаровна на похороне мужа

Мужа и жену упокоили рядом, а спустя время установили один на двоих памятник. Он является собой постамент из двух бюстов — Гнатюк выше, а Галина Макаровна справа и чуть ниже.

Ранее "Телеграф" рассказывал, где похоронена Ирина Фарион и что люди несут на ее могилу. Как оказалось, там не только цветы и лампадки.