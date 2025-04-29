Могила фараона? Під Одесою знайшли незвичайне поховання із портретом молодого хлопця (відео)

Загадкова могила розташована у селі Таїрове біля Одеси

У селі Таїрове, що на Одещині виявили незвичайну могилу на місцевому кладовищі. Місце поховання виділяється на тлі решти всіх звичайних могил. А ще на ньому не вказано, ні дати, ні ім’я — є лише портрет молодого хлопця.

Відео з кладовища в Таїровому опублікували в ютуб-каналі "Життя моїми очима". Воно за 12 днів встигло зібрати вже майже 10 тисяч переглядів. Автор ролика уточнив, що знімав на кладовищі, щоб показати наслідки російської атаки, від якої, крім будинків, постраждали й могили.

У цьому ролику він приділив особливу увагу незвичайному та навіть екзотичному похованню. Воно обнесене огорожею, а всередині видно статую як ніби фараона — все в єгипетському стилі. Статуя тримає в руках вмонтований портрет молодого хлопця.

А навпроти встановлена менша скульптура — вона уособлює бога смерті Анубіса. По периметру могили встановлені вази зі свіжими квітами. Примітно, що на місці поховання немає звичного хреста з датами життя і смерті і ім’ям людини, що спочиває тут.

Треба сказати, що така могила виглядає дуже незвично і навіть трохи моторошно. Але вона точно привертає увагу відвідувачів.

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