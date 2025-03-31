Все могилы пронумерованы, есть видеонаблюдение: как выглядит старинное еврейское кладбище на Ровенщине (фоторепортаж)

Эксклюзивный фоторепортаж со старинного еврейского кладбища в городе Острог Ровенской области

Еврейское кладбище в Остроге Ровенской области — одно из самых старинных в Украине. Оно имеет длинную и непростую историю и поражает своим видом. Оказаться в этом месте, даже если вы не принадлежите к еврейской общине, весьма интересно.

"Телеграф" расскажет, что известно о древнем еврейском кладбище в Остроге и покажет эксклюзивные фото с этого загадочного места.

Еврейское кладбище в Остроге. Фото: "Телеграф"

Еврейское кладбище в Остроге — что о нем известно

Это еврейской кладбище не просто так называют одним из самых древних в Украине. Задокументировано, что первое захоронение здесь появилось почти 600 лет назад — в 1440 году. Некрополь занимает площадь около 6 гектаров, а примерное количество захоронений — около 14 тысяч.

После Холокоста, когда практически все евреи Острога были уничтожены, кладбище оказалось в забытье, некому было за ним ухаживать, оно стало запущенным. А во время советской власти, уже после Второй мировой войны, старинное место захоронения евреев превратили в парк развлечений "Юбилейный".

Еврейское кладбище в Остроге. Фото: "Телеграф"

Еврейское кладбище в Остроге. Фото: "Телеграф"

Это произошло по инициативе местного директора школы, расположенной неподалеку, который утверждал, что кладбище "является местом аморальных занятий для молодежи города". Как оказалось, такая судьба коснулась и других еврейский кладбищ в Ровенской области — их превращали в парки или делали на их месте другие гражданские объекты.

Еврейское кладбище в Остроге. Фото: "Телеграф"

С 1968 года старинное еврейское кладбище в Остроге практически уничтожили. Каменные надгробия (мацевы) растащили для строительства различных объектов, типа сарая в психиатрической лечебнице, свинарника, трансформаторной подстанции и прочее. В то время некрополь получил статус памятника садово-паркового искусства, там установили детские площадки, качели, сделали парк. И только в 2017 году эту месту официально вернули статус кладбища.

Еврейское кладбище в Остроге. Фото: "Телеграф"

Уникальное еврейское кладбище сейчас

Самое свежее захоронение на этом древнем еврейском кладбище датируется 2020 годом. Там похоронили острожского депутата горсовета, краеведа и представителя еврейской общины Григория Аршинова. К слову, он – единственный, кого разрешили похоронить на старинном кладбище после 1966 года. Могила размещена на центральной аллее и сразу заметна — бросается в глаза новое черное надгробие на фоне более древних. Эпитафия на могиле Григория Аршинова дублируется двумя языками — украинским и на иврите.

Могила Григория Аршинова. Фото: "Телеграф"

Как пишут местные СМИ, именно благодаря усилиям Григория Аршинова, по всему Острогу было найдено 400 надгробков, и 205 из них вернулись на кладбище, в том числе одно надгробие XVII века и пять XVIII веков. Как можно заметить на фото, некоторые надгробия буквально соединяли и крепили разрушенные части.

Григорий Аршинов

От ворот ведет выложенная брусчаткой аллея, которая упирается могилу талмудиста и главы иешивы Эдельса Шмуэля Элиэзера бен Иехуда ха-Леви. Над его захоронением воздвигли охель, к которому приезжают паломники.

Охель над могилой Шмуэля Эдельса. Фото: "Телеграф"

К слову, на стене у входа в охель есть табличка на иврите, а также табличка с номером телефона. А само сооружение имеет видеонаблюдение. Кроме того, все могилы на этом кладбище пронумерованы, их здесь насчитывается около 300. А в рамках декоммунизации недавних лет улица Ватутина, на которой располагается еврейское кладбище была названа в честь Шмуэля Эдельса.

Еврейское кладбище в Остроге. Фото: "Телеграф"

По данным из Википедии, на старинном еврейском кладбище похоронены такие известные евреи, как:

Менахем бен Элиэзер — был похоронен здесь 15 января 1520 года.

Эдельс Шмуэль Элиэзер бен Иехуда ха-Леви — талмудист, глава иешивы.

Берта Гильман — бабушка исполнительницы песен на идише Марины Якубович, похороненная в 1966 году, это было последнее захоронение.

Двойра — внучка рабби Эфраима-Залмана Марголиса (1762—1828).

Братская могила уничтоженных в декабре 1942 года при ликвидации гетто последних евреев Острога.

Еврейское кладбище в Остроге. Фото: "Телеграф"

Известно, что сейчас еврейским кладбищем в Остроге опекается соучредитель и руководитель нескольких еврейских организаций в Украине раввин Меир Габай из Нью-Йорка. Он присылает средства на то, чтобы местные жители ухаживали за некрополем, платили за свет и видеонаблюдение, а также облагораживали это место.

Раввин Меир Габай - первый слева. Фото: управление культуры и туризма Ровенской ОГА

Еврейское кладбище в Остроге. Фото: "Телеграф"

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