Не только лампадки и цветы: где похоронена Ирина Фарион и что люди несут на ее могилу (фото)

Как выглядит могила Ирины Фарион на Лычаковском кладбище во Львове

Ирина Фарион — украинская языковед, общественный деятель и преподаватель в университете. Она была известна своими иногда скандальными высказываниями и всегда защищала украинский язык. Женщину жестоко убили около ее дома во Львове 19 июля 2024 года. А сегодня, 29 апреля, у нее был день рождения — в этот день Фарион могло исполниться 60 лет.

"Телеграф" расскажет, где похоронена Ирина Фарион, как выглядит ее могила, и что украинцы несут на место ее захоронения.

Могила Ирины Фарион — как она выглядит и где расположена

Ирина Фарион, которая всю жизнь боролась за украинский язык и культуру была убита вечером 19 июля 2024 года во дворе своего дома. Подозреваемого быстро поймали — им оказался 18-летний Владислав Зинченко из Днепра, суд над парнем продолжается. Дочь погибшей языковеда София Особа требует для виновника пожизненного заключения.

Известно, что Ирину Фарион похоронили на Лычаковском кладбище во Львове, ее могила находится на одной из главных аллей. Так как еще не прошел даже год после похорон, на могиле общественной деятельницы пока не установили памятник. Там стоит только деревянный крест, а место захоронения утопает в цветах, даже спустя месяцы после похорон.

Как оказалось, на могилу Фарион украинцы несут не только цветы и лампадки. Здесь также оставляют портреты языковеда, записки и даже таблички с ее цитатами. И конечно же, на могиле Ирины Дмитриевны есть украинские флаги — большим окутан крест на могиле, а мелкие воткнуты в землю на могиле.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в сети разогнали новый скандал. Портрет Ирины Фарион появился среди героев на Майдане.