"Тепло, если стоять у мангала". По сети несутся мемы о погоде в мае

Украинцы реагируют на капризы погоды с иронией

В мае погода в Украине удивляет холодом, местами даже выпал снег. Однако украинцы воспринимают это с юмором.

"Телеграф" собрал яркие мемы о холодной весне. Шутят, что будет тепло, если стоять у мангала. Также иронизируют, что на радостях, что наступил май, даже зажгли камин.

Смеются, что тем, кто не успел похудеть к лету, можно не беспокоиться. Вспоминают, что убирать зимнюю одежду до июня – плохая примета.

Есть оптимистичные мемы — "перезимовали зиму, перезимуем и весну". Также есть шутки по поводу того, что недовольные погодой всегда найдутся.

Следует отметить, что холодная погода в Украине задержится. По прогнозам синоптиков, даже 18-19 числа иногда возможны снегопады.

Ранее "Телеграф" публиковал мемы о параде 9 мая в Москве. В сети шутили, что Ватикан отнял славу у Путина. Также в сети уже появились шутки по поводу приезда в Украину европейских лидеров канцлера Германии Фридриха Мерца, британского премьер-министра Кира Стармера, премьера Польши Дональда Туска и президента Франции Эммануэля Макрона. Украинцы шутят не только об их поездке в поезде.