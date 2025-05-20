Самый холодный май в 21 веке? Чем удивит погода до конца весны в Украине

В последние десять дней мая, как указал синоптик, осадков может выпасть свыше нормы

Первые две декады мая в Украине оказались холодными и принесли много осадков. Средняя температура за эти 20 дней опустилась ниже климатической нормы 3 – 5 °С, а количество осадков местами превысило 1,5 – 2 месячные нормы. Такой длительный холод в последний месяц весны наблюдается впервые за многие годы и вероятно, что нынешний май станет наиболее холодным в 21 веке.

Об этом в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" сообщает синоптик Игорь Кибальчич. По его словам, период аномальных холодов постепенно подходит к концу.

Уже с 21 мая в Украине постепенно начнет теплеть и температурный фон будет заметно повышаться с каждым днём, достигая уже вполне летних показателей в южных, центральных и восточных областях.

Тем не менее похолодание может вернуться в северные и западные области Украины уже с 23 мая. Причина тому — малоподвижный холодный фронт, который в течение 23-25 мая будет постепенно продвигаться в восточном направлении. Более теплая и стабильная погода ожидается только в последние дни мая.

Синоптик подчеркнул, что в период с 21 по 23 мая температура воздуха будет на уровне +5…+12 °С до +12…+17 °С в ночное время и днём постепенно повысится от +17…+22 °С до +22…+27 °С. В течение 24 мая прохладнее станет в западных областях Украины, а 25 мая холод распространится также и на северные регионы. Здесь ночная температура составит +4…+10 °С, дневная в пределах +10…+17 °С. Более высокие температуры останутся в южных и восточных областях: ночью +11…+16 °С, днём +23…+28 °С. С 26 мая и до конца месяца температурный фон ожидается около нормы, местами ниже нормы на 1 – 3 °С.

Однако, 29 – 31 мая есть вероятность поступления жаркого воздуха из районов Центральной Азии на территорию юго-восточных областей Украины. В связи с этим, в указанных регионах местами температура может достигать в дневное время +30 °С.

В последние десять дней мая, как указал синоптик, осадков может выпасть свыше нормы. Наиболее сильные дожди ожидаются 23 – 24 мая в северных и западных регионах, а 25 – 26 мая на востоке и в центральных областях. Местами осадки будут сопровождаться грозой, градом и шквалистым усилением ветра. Но и в остальные дни также есть вероятность кратковременных дождей по всей территории страны.

На карте представлен прогноз температуры воздуха в Европе за период с 19 по 26 мая включительно.Области с более холодной температурой отмечены синим цветом, а с более тёплой — красным цветом.

Напомним, ранее народный синоптик из Волыни Владимир Деркач рассказал "Телеграфу", какой будет погода в Украине летом 2025. По его словам, настоящая жара прогнозируется на середину лета.