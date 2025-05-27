У России есть три слабые точки: Загородний рассказал, куда надо направить украинские дроны

У Украины есть возможности туда достать

У России есть три слабых места, которые находятся в зоне поражения украинских дронов. Удары по ним были бы для страны-агрессора очень чувствительными и могли бы даже привести к ее возможному краху.

Об этом рассказал "Телеграфу" управляющий партнер "Национальной антикризисной группы" Тарас Загородний. По его словам, у Украины уже есть возможности наносить удары по этим объектам, а "пристрелка" уже идет.

"Я вижу три точки слабости России. Это порты Новороссийска, порты Ленинградской области и химические предприятия Татарстана и Башкирии. Например "Тольяти-Азот" или Щелкино есть там такое, где предприятия производят азотную кислоту и удобрения, аммиак", — сказал он.

По его словам, аммиак является товаром двойного назначения, поскольку его используют не только для удобрений, которыми россияне уже шантажировали мир, но и для взрывчатки. По мнению Загороднего, удары по этим заводам заставят россиян выбирать между сельским хозяйством и взрывчаткой.

Эксперт подчеркнул, что Украина уже начала бить по Елабуге в Татарстане, где собирают дроны. Он считает это "пристрелкой" и подчеркивает, что Украина имеет средства, чтобы достать туда.

Новороссийск

Усть-Луга, Ленинградская область

Тольяти

Напомним, ранее Загородний рассказывал о том, какие три шага может сделать Европа, чтобы заставить Россию пойти на прекращение огня.