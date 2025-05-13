Очень чувствительны для России. Загородний назвал восемь способов давления на Россию

Украину следует "накачать" деньгами и оружием, говорит политолог

Европа может сделать три конкретных шага и применить пять механизмов давления на Россию, чтобы добиться прекращения огня в Украине со стороны оккупантов. И это не будут не только поставки оружия для ВСУ.

Об этом в эфире YouTube-канала Telegraf UA рассказал управляющий партнер "Национальной антикризисной группы" Тарас Загородний. Он объяснил, как именно Европа может давить на Путина.

По его словам, война упирается в деньги. Поэтому, если Киеву не хватает денег, следует финансировать наш ВПК, который наштампует ракет для Украины и Европы. Однако для этого нужно открывать наш оружейный экспорт, чтобы поддерживать производственные циклы.

— Если в Украине вопрос с ограниченностью мобилизационного ресурса, это тоже вопрос денег. Сколько стоит привезти 100 тысяч человек из разных частей света, готовых воевать с зарплатой в 3 000 долларов? Если щелкнуть пальцами — из Латинской Америки приедут куча людей. А сколько это стоит? Давайте грубо посчитаем: зарплатный фонд 100 тысяч человек по 3 тыс. долларов, это 300 миллионов в месяц, в год – это 3,6 млрд. долларов. Для европейцев это даже не копейки, а четвертинка копейки по сравнению с их ВВП. Они могут это сделать, — назвал два шага поддержки Украины Западом политолог.

По его мнению, третьим шагом может стать выделение средств на закупку американского оружия. И оно тоже не будет проблемой для Запада: заключаются контракты, после чего идут инвестиции.

— Дальше Запад должен "долбить" по нефти, что очень важно для россиян. Хотя процессы, связанные с падением цены на нефть, и так идут. Поэтому от европейцев на этом этапе нужны деньги и ужесточение санкций. Прекратить покупать то, что некритично для них – металл и лес из России. Прекратить покупать удобрения и многое другое, что очень чувствительно для россиян, — назвал первые три механизма давления на агрессора управляющий партнер "Национальной антикризисной группы".

Затем, по его словам, следует заблокировать парты Балтийского моря. Страны Запада могут сделать это под предлогом экологической безопасности. При этом Украина также должна наносить удары по территории России.

Тарас Загородний напомнил: в начале 2025 года СБУ начала бить по портам Новороссийска и Усть-Луги и сразу же на 15% сократился экспорт российской нефти. Поэтому европейцам нужно блокировать Балтику, а Украина заблокирует порты Новороссийска, в т.ч. и для гражданских судов.

— Все, Бобик сдох. Это реальные санкции против России. Вот это работает, — подытожил он.

Напомним, ранее Тарас Загородний оценил возможность возвращения Украины в границы 1991 года.