"Настало время": в США конгрессмен призвал "вооружить Украину до зубов" и ввести санкции против России

Соединенные Штаты и союзники должны действовать быстро и бескомпромиссно

Россия, устроив массированный обстрел Украины 25 мая, продемонстрировала, что она не заинтересована в мирных переговорах. Нужно отказаться от этой навязчивой идеи – решить что-нибудь с помощью переговоров – а вместо этого "вооружить до зубов" Вооруженные силы Украины и ввести против российского режима максимально строгие санкции.

Об этом заявил конгрессмен от Республиканской партии США Дон Бэйкон. Таким образом он отреагировал на новости о российских массированных атаках на Украину, в том числе ракетный удар 25 мая.

"Настало время для честности. Мирные переговоры не имеют никакого влияния на Путина... Его цель — доминировать над Украиной, и он не остановится, пока не поймет, что не может победить", — написал он.

Кремль, отметил конгрессмен, продолжает войну, потому что хочет покорить Украину. Он не остановится, пока не встретит решительного сопротивления, поэтому в этих условиях Соединенные Штаты и союзники должны действовать быстро и бескомпромиссно.

"США и союзники должны вооружить Украину до зубов, ввести максимальные санкции против России и конфисковать 300 миллиардов долларов российских активов за границей", – резюмировал он.

Отметим, по данным украинской разведки, Россия может повторно устроить комбинированные удары по Украине после массированной ночной атаки 25 мая, в ходе которой погибли и пострадали люди. К новой атаке уже может идти подготовка.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 24 мая Киев трижды атаковали российские беспилотники. Следует отметить, что эта атака отличалась не только массовостью. Россияне запустили дроны с "сюрпризом".