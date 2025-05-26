"Россия придумывает слишком много оправданий": сенатор США Грэм выдвинул Путину жесткое условие

Законопроект о 500% пошлинах против покупателей российских энергоресурсов уже имеет поддержку 82 сенаторов США из 100

Российский режим должен прекратить "играть в игры" и предоставить реалистические предложения по прекращению огня в Украине. От ответа Кремля будет зависеть дальнейший курс Вашингтона: либо продолжение мирных переговоров между Украиной и РФ, либо введение против российского режима санкций, которые превратят Россию в "торговый остров".

Об этом заявил сенатор от Республиканской партии США Линдси Грэм в колонке для американского издания The Wall Street Journal. Грэм подчеркнул, что вывод войск США из Афганистана подорвал репутацию Соединенных Штатов и спровоцировал ряд войн во всем мире, однако Вашингтон может восстановить репутацию, сохранив лидерство в переговорах.

"Господин Трамп может восстановить нашу репутацию и положить конец кровопролитию. Но для мира нужны партнеры, желающие его достичь. В то время как Украина четко дала понять, что готова к такому завершению, Россия придумывает слишком много оправданий", — написал он.

Грэм напомнил, что он работал над законопроектом о "драконовских санкциях" против России, который уже имеет поддержку 82 сенаторов из 100 – этого достаточно, чтобы принять документ и преодолеть вето президента при необходимости. Президент США Дональд Трамп ждет от российского правителя Владимира Путина документа с предложениями о прекращении огня. Если его не будет – Россия столкнется с последствиями.

"Законопроект поставит Россию на торговый остров, обложив 500% пошлинами любую страну, которая покупает московские энергоносители. Последствия варварского вторжения России должны стать реальностью для тех, кто ее поддерживает. Если Китай или Индия прекратят покупать дешевую нефть, военная машина Путин остановится. Как сказал на прошлой неделе сенатор Тун, если Путин продолжит играть в игры, Сенат примет меры. Я надеюсь на лучшее, но когда дело доходит до бандита в Москве, нам всем следует готовиться к тому, что он будет продолжать в том же духе", – резюмировал он.

Напомним, недавно Трамп заявил, что он "недоволен" Путиным из-за атак на Украину, а затем вообще назвал российского правителя "сумасшедшим". Спецпредставитель президента по вопросам Украины Кит Келлог заявил, что "эти нападения позорны" и выдвинул Путину требование прекратить огонь немедленно, духовный советник Трампа пастор Марк Бернс, который посещал Украину и дал интервью "Телеграфу", заявил, что российские атаки на Украину не просто убивают гражданское население, а "подрывают фундаментальные принципы гуманности и нормы ведения вооруженных конфликтов".

Отметим, что не все американские политики полагают, что переговоры нужны. Так, конгрессмен от Республиканской партии США Дон Бэйкон выступил с требованием "вооружить до зубов" Вооруженные силы Украины и ввести против российского режима максимально строгие санкции. По его словам, Россия, устроив массированный обстрел Украины 25 мая, продемонстрировала, что она не заинтересована в мирных переговорах, поэтому нужно прекратить верить в возможность договориться о чем-то с россиянами и начать применять силу.