Росія має три слабкі точки: Загородній розповів, куди треба направити українські дрони

Україна має можливості туди дістати

У Росії є три слабкі місця, які знаходяться в зоні ураження українських дронів. Удари по них були б для країни-агресора дуже чутливими і могли навіть призвести до її можливого краху.

Про це розповів "Телеграфу" керівний партнер "Національної антикризової групи" Тарас Загородній. За його словами, Україна вже має можливості завдавати ударів по цих об’єктах, а "пристрілка" вже йде.

"Я бачу три точки слабкості Росії. Це порти Новоросійська, порти Ленінградської області та хімічні підприємства Татарстану та Башкирії. Наприклад "Тольяті-Азот" або Щолкіно є там таке, де підприємства виробляють азотну кислоту та добрива, аміак", — сказав він.

За його словами, аміак є товаром подвійного призначення, оскільки його використовують не лише для добрив, якими росіяни вже шантажували світ, а й для вибухівки. На думку Загороднього, удари по цих заводах змусять росіян обирати між сільським господарством та вибухівкою.

Експерт наголосив, що Україна вже почала бити по Єлабузі у Татарстані, де збирають дрони. Він вважає це "пристрілкою" і наголошує, що Україна має засоби, щоб дістати туди.

Новоросійськ

Усть-Луга, Ленінградська область

Тольяті

Нагадаємо, раніше Загородній розповідав про те, які три кроки може зробити Європа, щоби змусити Росію піти на припинення вогню.