Кремль оставляли без трусов? Почему Эрдоган перекрыл транзит российского газа

Россияне пытались всех обмануть с газовым хабом, однако сами оказались в дураках

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган выставил такие условия транзита российского газа в Европу, что Кремль терял всякий экономический смысл создания газового хаба с Анкарой. При этом львиную долю затрат понесла бы именно РФ.

Об этом на YouTube-канале Telegraf UA рассказал управляющий партнер "Национальной антикризисной группы" Тарас Загородний. Объяснил, почему Россия отказалась от проекта газового хаба в Турции.

По его мнению, издание Bloomberg, сообщившее эту новость, не совсем корректно изложило суть дела.

— Это Турция "послала" Россию с их газовым хабом. После того, как прекратился транзит [российского газа в Европу] через Украину, через "Северные потоки" россияне кричали: "Мы сейчас "замутим" с Турцией, они будут экспортировать наш газ. Мы опять всех обманем, будем немного смешивать — где-то брать 10% другого газа, 90 — российского, качать все это через Турцию". Оказалось, что не все так просто, говорит политический эксперт.

По его убеждению, понимая тупик России, Эрдоган выставил такие условия, что может ее "оставить без штанов".

— И потому они [россияне] решили, что штанов у них и так мало. Так что придется не только штаны, но и трусы продавать. А там могут быть такие варианты, которые не очень понравятся. И экономического смысла [для России] вся эта история не имела. Тем более, уверен, что Эрдоган нашел газ, который можно продавать на других условиях. А российский им и не нужен, в принципе, — подытожил Тарас Загородний.

Напомним, ранее кандидат экономических наук, главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус объяснил "Телеграфу", как Украина снимет Европу с "газовой иглы" РФ и рассказал о поставке природного газа из Катара в Европу через Турцию.