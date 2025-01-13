После потери украинского транзита "Газпром" готовится к масштабному сокращению

Сейчас в "Газпроме" работает около 500 тысяч человек

Крупнейшая газовая компания России планирует уволить почти половину работников своего главного офиса. В "Газпроме" хотят сократить количество сотрудников с 4100 до 2500 человек в центральном аппарате и филиале в Санкт-Петербурге.

Компания тратит на зарплаты 50 миллиардов рублей и теперь вынуждена экономить из-за уменьшения доходов. Об этом сообщает Moscow Times со ссылкой на РосСМИ.

В СМИ попало письмо на имя главы "Газпрома" Алексея Миллера с планами массовых сокращений. В компании подтвердили, что этот документ подлинный, но отказались его комментировать.

Сейчас в "Газпроме" работает около 500 тысяч человек, из которых 30 500 — в главном офисе. Среди всех работников 15% занимают руководящие должности.

Напомним, Украина прекратила транзит российского газа в Европу 1 января этого года. Теперь украинская газовая система работает без российского газа ради безопасности страны.

Министерство энергетики Украины сообщило об этом зарубежным партнерам и назвало событие историческим. Европа тоже отказывается от российского газа в рамках программы RePowerEU, что приведет к новому ущербу для России.

Ранее "Телеграф" писал, что Фицо грозится мстить украинским беженцам в Словакии из-за прекращения транзита газа. По его мнению, такой шаг станет "адекватными ответными мерами".