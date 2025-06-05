Кремль залишали без трусів? Чому Ердоган перекрив транзит російського газу

Росіяни намагалися всіх обдурити з газовим хабом, однак самі пошилися в дурні

Турецький президент Реджеп Таїп Ердоган виставив такі умови транзиту російського газу до Європи, що Кремль втрачав будь-який економічний сенс створення газового хабу з Анкарою. При цьому левову частку витрат понесла б саме РФ.

Про це на YouTube-каналі Telegraf UA розповів керуючий партнер "Національної антикризової групи" Тарас Загородній. Пояснив, чому Росія відмовилася від проекту газового хабу в Туреччині.

На його думку, видання Bloomberg, котре повідомило цю новину, не зовсім коректно виклало суть справи.

— Це Туреччина "послала" Росію з їхнім газовим хабом. Після того, як припинився транзит [російського газу в Європу] через Україну, через "Північні потоки" росіяни кричали: "Ми зараз "замутимо" з Туреччиною, вони будуть експортувати наш газ. Ми знову всіх обдуримо, будемо трохи змішувати — десь брати 10% іншого газу, 90 — російського, качати все це через Туреччину. І ми знову всіх надуримо", як вони завжди думають. Виявилось, що не все так просто, — каже політичний експерт.

На його переконання, розуміючи безвихідь Росії, Ердоган виставив такі умови, що може її "залишити без штанів".

— І тому вони [росіяни] вирішили, що штанів у них і так мало. Так що доведеться не тільки штани, а й труси продавати. А там можуть бути такі варіанти, які не дуже сподобаються. І економічного сенсу [для Росії] вся ця історія не мала. Тим більше впевнений, що Ердоган знайшов газ, який можна продавати на інших умовах. А російський їм і не потрібен, у принципі, — підсумував Тарас Загородній.

Нагадаємо, раніше кандидат економічних наук, головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус пояснив "Телеграфу", як Україна зніме Європу з "газової голки" РФ і розповів про поставку природного газу з Катару в Європу через Туреччину.