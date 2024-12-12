Украина снимет Европу с "газовой иглы" РФ: экономист назвал суммы убытков России

Проект может быть реализован за полтора года, говорит экономист

Ущерб России от потери контроля над Сирией уже в ближайшие годы может достигнуть десятков миллиардов долларов, когда Катар наладит поставки природного газа в Европу по трубопроводу через Турцию. А тем временем сама Сирия, по территории которой также пройдет газопровод, сможет потратить средства от транзита голубого топлива на восстановление после гражданской войны.

Об этом в эфире YouTube-канала Telegraf UA рассказал кандидат экономических наук, главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус. Он объяснил, что Россия теряет свой основной рычаг влияния на Европейский Союз – зависимость от ее углеводородов.

По его мнению, построение нового газопровода — это перспектива нескольких лет, тем более что при его сооружении будут использованы технологии лучшие тех, что применяла Россия, когда прокладывала свои подводные "Северные потоки".

— Я думаю, что за 2025-й, возможно, первую часть 2026-го, то есть не более полутора лет на реализацию [проекта], если этим займутся Катар, Саудовская Аравия и ОАЭ, которые с большими деньгами зайдут на этот рынок, плюс Европейский Союз для диверсификации поставок газа из России.

Газ из Катара идет через пять стран

Экономист убежден, что Европа не захочет быть полностью зависимой от Катара, но появление альтернативного игрока многое изменит.

— К газовой трубе можно достроить нефтяную от Саудовской Аравии. Возможно, будет "отросточек" в Объединенных Арабских Эмиратов и Ирака, реально богатых нефтью и природным газом, если они построят эту сеть трубопроводов, — отмечает Иван Ус.

В реализации амбициозного проекта по снятию Европы с российской "газовой иглы" могут принять участие украинские компании-производители труб (например, "Интерпайп").

— Безусловно, не следует исключать, что Россия будет максимально мешать, потому что для нее это основы ее могущества, это зависимость от нее по углеводородам. А появление таких игроков с Ближнего Востока, как Катар и Саудовская Аравия, которые не танкерами, а через трубы [станут поставлять углеводороды в Европу], будет иметь очень негативные последствия для России, — отмечает экономический эксперт.

Он напомнил, что ведущая российская компания "Газпром" 2023 год закончила почти с 7 млрд долларов убытков. А ущерб в этом году может превысить 10 миллиардов. Он уже не дает, а наоборот — нуждается в деньгах из казны.

— Одной из проблем экономики России является то, что компании-доноры бюджета превратились в просителей денег, и это очень важное изменение. Безусловно, Россия будет искать, с кем договариваться [о транспортировке своих энергоносителей в Европу в обход Украины]. И тут многое будет зависеть от того, насколько Турция (выставившая Россию из Сирии) будет контролировать ситуацию и не допускать деструктивного влияния России, способствовать тому, чтобы все эти газопроводы и нефтепроводы шли в Турцию, тогда она действительно превратится в крупный газовый и нефтяной хаб, о чем так долго мечтает, — подытожил Иван Ус.

Напомним, экономист назвал "Телеграфу" три индикатора развала экономики России.