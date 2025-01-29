Россия нашла еще одну лазейку для своего газа и в этом ей помогает страна-партнер Украины

Газ из РФ поставляется по двум трубопроводам через Черное море

За 2024 год экспорт газа из России в Турцию вырос на 2,6% и превысил 21 млрд кубических метров. Таким образом РФ удалось увеличить трубопроводные поставки газа в Турцию и даже приблизиться к рекордным показателям.

Для этого используются трубопроводы "Голубой поток" и "Турецкий поток". Об этом свидетельствуют данные Евростата.

Так, за 11 месяцев 2024 года Россия поставила в Турцию около 18,2 млрд куб. м. При этом в декабре 2024 года Турция импортировала из РФ по "Турецкому потоку" и "Голубому потоку" суммарно 2,84 млрд куб. м. Это стало максимальным показателем за четыре года и вторым показателем в истории.

Итоговые поставки трубопроводного газа за весь 2024 год превысили 21 млрд куб. м, что показывает рост на 2,6% по сравнению с 2023 годом. Совокупные поставки газа из РФ в Турцию с учетом сжиженного природного газа (СПГ) составили более 21,5 млрд куб. м.

Россия поставляет газ в Турцию по двум трубопроводам через Черное море — это "Турецкий поток" и "Голубой поток".

Что известно о "Турецком потоке"

"Турецкий поток" — это газопровод, который проходит по дну Черного моря и соединяет Россию с Турцией. Поток состоит из двух ветвей: первая предназначена для поставки газа непосредственно в Турцию, а вторая — для транзита газа через Турцию в страны Южной и Юго-Восточной Европы, включая Болгарию, Сербию и другие государства региона.

За пять лет работы трубопровода "Турецкий поток" в Турцию и страны Европы по нему было транспортировано 104,2 млрд кубометров газа. После закрытия газопроводов "Северный поток-1", "Северный поток-2" и "Ямал-Европа", поставлявших природный газ из России в Европу, и прекращение поставок газа по территории Украины, "Турецкий поток" стал очень важным как единый транзитный маршрут, который может доставить российский газ в Европу.

Суммарная мощность "Турецкого потока" составляет 31,5 млрд куб. м, его эксплуатация началась в январе 2020 года.

Что известно о "Голубом потоке"

"Голубой поток" — газопровод между Россией и Турцией, проложенный по дну Чёрного моря с российского черноморского побережья на азиатскую территорию черноморского побережья Турции. Общая протяжённость газопровода — 1213 км.

Трубопровод был сдан в эксплуатацию 30 декабря 2002 года. Промышленные поставки газа по газопроводу начались в феврале 2003 года. Пропускная способность первой очереди составляет 16 млрд м³.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что 1 января 2025 года Украина прекратила транзит российского газа через свою территорию, что вызвало волну критики в Словакии и Венгрии, поскольку они за три года не диверсифицировали поставки.

После этого Фицо резко начал обвинять Украину в попытках устроить "госпереворот" и пообещал ей проблемы со вступлением в НАТО и ЕС.