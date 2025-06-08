Не пропустите: какие цветы можно посадить в июне и когда они зацветут

Большая часть посаженных в июне цветов зацветет к концу лета или в начале осени

В первый месяц лета на клумбе в саду можно посадить множество видов цветов. Однако этот период подходит для посева только тех растений, которые не боятся жары, так как температура воздуха может достигать +30.. +40 градусов.

Так, до конца месяца можно посеять бархатцы, фиалки, астры, ипомеи, настурцию, гладиолусы, пионы, космею, львиный зев. С многолетников еще можно посадить маргаритки, турецкую гвоздику, колокольчики, наперстянку, газании, георгины.

Когда эти растения начнут цвести:

Календула — зацветет примерно через полтора месяца;

— зацветет примерно через полтора месяца; Бархатцы распустятся осенью;

распустятся осенью; Фиалки — через 8-10 недель после посева;

— через 8-10 недель после посева; Астры — с августа до заморозков;

с августа до заморозков; Ипомея — через 1,5–2 месяца после посева;

через 1,5–2 месяца после посева; Настурция — через 1–1,5 месяца;

через 1–1,5 месяца; Гладиолусы — через 2,5–3 месяца (август–сентябрь);

через 2,5–3 месяца (август–сентябрь); Космея — через 1,5–2 месяца;

через 1,5–2 месяца; Львиный зев — август–сентябрь или позже;

Какие цветы можно сажать в июне. Фото: Freepik

Пионы — через 2-3 года после посадки.

через 2-3 года после посадки. Маргаритки — на следующий год (весна–лето);

на следующий год (весна–лето); Турецкая гвоздика — на следующий год (май–июнь);

на следующий год (май–июнь); Колокольчики — возможно цветение в сентябре, но чаще — на второй год;

возможно цветение в сентябре, но чаще — на второй год; Наперстянка — на второй год ;

на второй год Газания — может зацвести в августе, если тепло и солнечно;

может зацвести в августе, если тепло и солнечно; Георгины (из клубней) — через 2 месяца;

Важно отметить, что в июне некоторые цветы необходимо обрезать, чтобы стимулировать их рост. Это касается пионов, ирисов, гортензий и роз. А в случае, если растения плохо цветут или болеют, можно сделать подкормку жидкими комплексными средствами.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие овощи можно посадить в своем огороде в июне. Чтобы получить хороший урожай, необходимо посеять быстрозреющие сорта.