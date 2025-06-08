Не пропустите: какие цветы можно посадить в июне и когда они зацветут
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Большая часть посаженных в июне цветов зацветет к концу лета или в начале осени
В первый месяц лета на клумбе в саду можно посадить множество видов цветов. Однако этот период подходит для посева только тех растений, которые не боятся жары, так как температура воздуха может достигать +30.. +40 градусов.
Так, до конца месяца можно посеять бархатцы, фиалки, астры, ипомеи, настурцию, гладиолусы, пионы, космею, львиный зев. С многолетников еще можно посадить маргаритки, турецкую гвоздику, колокольчики, наперстянку, газании, георгины.
Когда эти растения начнут цвести:
- Календула — зацветет примерно через полтора месяца;
- Бархатцы распустятся осенью;
- Фиалки — через 8-10 недель после посева;
- Астры — с августа до заморозков;
- Ипомея — через 1,5–2 месяца после посева;
- Настурция — через 1–1,5 месяца;
- Гладиолусы — через 2,5–3 месяца (август–сентябрь);
- Космея — через 1,5–2 месяца;
- Львиный зев — август–сентябрь или позже;
- Пионы — через 2-3 года после посадки.
- Маргаритки — на следующий год (весна–лето);
- Турецкая гвоздика — на следующий год (май–июнь);
- Колокольчики — возможно цветение в сентябре, но чаще — на второй год;
- Наперстянка — на второй год;
- Газания — может зацвести в августе, если тепло и солнечно;
- Георгины (из клубней) — через 2 месяца;
Важно отметить, что в июне некоторые цветы необходимо обрезать, чтобы стимулировать их рост. Это касается пионов, ирисов, гортензий и роз. А в случае, если растения плохо цветут или болеют, можно сделать подкормку жидкими комплексными средствами.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие овощи можно посадить в своем огороде в июне. Чтобы получить хороший урожай, необходимо посеять быстрозреющие сорта.