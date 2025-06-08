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Не пропустите: какие цветы можно посадить в июне и когда они зацветут

Автор
Анастасия Мокрик
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Какие цветы посадить в июне
Какие цветы посадить в июне. Фото Коллаж "Телеграфа"

Большая часть посаженных в июне цветов зацветет к концу лета или в начале осени

В первый месяц лета на клумбе в саду можно посадить множество видов цветов. Однако этот период подходит для посева только тех растений, которые не боятся жары, так как температура воздуха может достигать +30.. +40 градусов.

Так, до конца месяца можно посеять бархатцы, фиалки, астры, ипомеи, настурцию, гладиолусы, пионы, космею, львиный зев. С многолетников еще можно посадить маргаритки, турецкую гвоздику, колокольчики, наперстянку, газании, георгины.

Когда эти растения начнут цвести:

  • Календула — зацветет примерно через полтора месяца;
  • Бархатцы распустятся осенью;
  • Фиалки — через 8-10 недель после посева;
  • Астры — с августа до заморозков;
  • Ипомея — через 1,5–2 месяца после посева;
  • Настурция — через 1–1,5 месяца;
  • Гладиолусы — через 2,5–3 месяца (август–сентябрь);
  • Космея — через 1,5–2 месяца;
  • Львиный зев — август–сентябрь или позже;
Какие цветы можно сажать в июне. Фото: Freepik
  • Пионы — через 2-3 года после посадки.
  • Маргаритки — на следующий год (весна–лето);
  • Турецкая гвоздика — на следующий год (май–июнь);
  • Колокольчики — возможно цветение в сентябре, но чаще — на второй год;
  • Наперстянка — на второй год;
  • Газания — может зацвести в августе, если тепло и солнечно;
  • Георгины (из клубней) — через 2 месяца;

Важно отметить, что в июне некоторые цветы необходимо обрезать, чтобы стимулировать их рост. Это касается пионов, ирисов, гортензий и роз. А в случае, если растения плохо цветут или болеют, можно сделать подкормку жидкими комплексными средствами.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие овощи можно посадить в своем огороде в июне. Чтобы получить хороший урожай, необходимо посеять быстрозреющие сорта.

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#Цветы #Июнь #Огород