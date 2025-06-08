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Не пропустіть: які квіти можна посадити у червні і коли вони зацвітуть

Автор
Анастасія Мокрик
Дата публікації
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Автор
Які квіти посадити у червні Новина оновлена 08 червня 2025, 09:01
Які квіти посадити у червні. Фото Колаж "Телеграфу"

Більшість посаджених у червні квітів зацвіте до кінця літа або на початку осені

Першого місяця літа на клумбі в саду можна посадити безліч видів квітів. Однак цей період підходить для посіву тільки тих рослин, які не бояться спеки, тому що температура повітря може досягати +30...+40 градусів.

Так, до кінця місяця можна посіяти чорнобривці, фіалки, айстри, іпомеї, настурцію, гладіолуси, півонії, космею, левиний зів. З багаторічників ще можна посадити маргаритки, турецьку гвоздику, дзвіночки, наперстянку, газацію, жоржини.

Коли ці рослини почнуть цвісти:

  • Календула — зацвіте приблизно через півтора місяця;
  • Чорнобривці — розпустяться восени;
  • Фіалки – через 8-10 тижнів після посіву;
  • Айстри - з серпня до заморозків;
  • Іпомея - через 1,5-2 місяці після посіву;
  • Настурція – через 1–1,5 місяця;
  • Гладіолуси - через 2,5-3 місяці (серпень-вересень);
  • Космея – через 1,5–2 місяці;
  • Левовий зів - серпень-вересень або пізніше;
Які квіти можна садити у червні. Фото: Freepik
  • Півонії - через 2-3 роки після посадки.
  • Маргаритки - на наступний рік (весна-літо);
  • Турецька гвоздика - наступного року (травень-червень);
  • Дзвіночки - можливе цвітіння у вересні, але частіше — на другий рік;
  • Наперстянка - на другий рік ;
  • Газанії - може зацвісти в серпні, якщо тепло та сонячно;
  • Жоржини - через 2 місяці;

Важливо, що у червні деякі квіти необхідно обрізати, щоб стимулювати їх зростання. Це стосується півоній, ірисів, гортензій та троянд. А якщо рослини погано цвітуть чи хворіють, можна зробити підживлення рідкими комплексними засобами.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які овочі можна посадити у своєму городі у червні. Щоб отримати добрий урожай, необхідно посіяти швидкозрілі сорти.

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