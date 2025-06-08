Не пропустіть: які квіти можна посадити у червні і коли вони зацвітуть

Більшість посаджених у червні квітів зацвіте до кінця літа або на початку осені

Першого місяця літа на клумбі в саду можна посадити безліч видів квітів. Однак цей період підходить для посіву тільки тих рослин, які не бояться спеки, тому що температура повітря може досягати +30...+40 градусів.

Так, до кінця місяця можна посіяти чорнобривці, фіалки, айстри, іпомеї, настурцію, гладіолуси, півонії, космею, левиний зів. З багаторічників ще можна посадити маргаритки, турецьку гвоздику, дзвіночки, наперстянку, газацію, жоржини.

Коли ці рослини почнуть цвісти:

Календула — зацвіте приблизно через півтора місяця;

— зацвіте приблизно через півтора місяця; Чорнобривці — розпустяться восени;

— розпустяться восени; Фіалки – через 8-10 тижнів після посіву;

– через 8-10 тижнів після посіву; Айстри - з серпня до заморозків;

з серпня до заморозків; Іпомея - через 1,5-2 місяці після посіву;

через 1,5-2 місяці після посіву; Настурція – через 1–1,5 місяця;

через 1–1,5 місяця; Гладіолуси - через 2,5-3 місяці (серпень-вересень);

через 2,5-3 місяці (серпень-вересень); Космея – через 1,5–2 місяці;

через 1,5–2 місяці; Левовий зів - серпень-вересень або пізніше;

Які квіти можна садити у червні. Фото: Freepik

Півонії - через 2-3 роки після посадки.

через 2-3 роки після посадки. Маргаритки - на наступний рік (весна-літо);

на наступний рік (весна-літо); Турецька гвоздика - наступного року (травень-червень);

наступного року (травень-червень); Дзвіночки - можливе цвітіння у вересні, але частіше — на другий рік;

можливе цвітіння у вересні, але частіше — на другий рік; Наперстянка - на другий рік ;

на другий рік Газанії - може зацвісти в серпні, якщо тепло та сонячно;

може зацвісти в серпні, якщо тепло та сонячно; Жоржини - через 2 місяці;

Важливо, що у червні деякі квіти необхідно обрізати, щоб стимулювати їх зростання. Це стосується півоній, ірисів, гортензій та троянд. А якщо рослини погано цвітуть чи хворіють, можна зробити підживлення рідкими комплексними засобами.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які овочі можна посадити у своєму городі у червні. Щоб отримати добрий урожай, необхідно посіяти швидкозрілі сорти.