Не пропустіть: які квіти можна посадити у червні і коли вони зацвітуть
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Більшість посаджених у червні квітів зацвіте до кінця літа або на початку осені
Першого місяця літа на клумбі в саду можна посадити безліч видів квітів. Однак цей період підходить для посіву тільки тих рослин, які не бояться спеки, тому що температура повітря може досягати +30...+40 градусів.
Так, до кінця місяця можна посіяти чорнобривці, фіалки, айстри, іпомеї, настурцію, гладіолуси, півонії, космею, левиний зів. З багаторічників ще можна посадити маргаритки, турецьку гвоздику, дзвіночки, наперстянку, газацію, жоржини.
Коли ці рослини почнуть цвісти:
- Календула — зацвіте приблизно через півтора місяця;
- Чорнобривці — розпустяться восени;
- Фіалки – через 8-10 тижнів після посіву;
- Айстри - з серпня до заморозків;
- Іпомея - через 1,5-2 місяці після посіву;
- Настурція – через 1–1,5 місяця;
- Гладіолуси - через 2,5-3 місяці (серпень-вересень);
- Космея – через 1,5–2 місяці;
- Левовий зів - серпень-вересень або пізніше;
- Півонії - через 2-3 роки після посадки.
- Маргаритки - на наступний рік (весна-літо);
- Турецька гвоздика - наступного року (травень-червень);
- Дзвіночки - можливе цвітіння у вересні, але частіше — на другий рік;
- Наперстянка - на другий рік ;
- Газанії - може зацвісти в серпні, якщо тепло та сонячно;
- Жоржини - через 2 місяці;
Важливо, що у червні деякі квіти необхідно обрізати, щоб стимулювати їх зростання. Це стосується півоній, ірисів, гортензій та троянд. А якщо рослини погано цвітуть чи хворіють, можна зробити підживлення рідкими комплексними засобами.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які овочі можна посадити у своєму городі у червні. Щоб отримати добрий урожай, необхідно посіяти швидкозрілі сорти.