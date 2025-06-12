"Выбешивает, когда парламент имеет механическую роль", — вицеспикер Елена Кондратюк

Даже в условиях войны Верховная Рада не должна превращаться в технократический орган, механически принимающий законы. Об этом заявила вицеспикер парламента Елена Кондратюк в интервью Украинской правде.

"Меня действительно выбешивает, если можно так сказать, когда парламент играет механическую роль. То есть пришел закон — его быстро проголосовали, а потом приходится менять, потому что предупреждали, что это слишком быстро", — подчеркнула она.

Кондратюк считает, что в стране должна сохраняться система сдерживаний и противовесов даже в военное время. Вицеспикер подчеркнула: "Оппозиция должна существовать, потому что это сдерживание власти. Во время войны тоже важно не скатиться в какой-то авторитаризм. Здесь нужно балансы искать".

По ее словам, признаком возвращения парламентской субъектности является более активная позиция депутатов, в том числе и в монобольшинстве. "Я вижу, что сейчас монобольшинство хочет вызвать министра, заслушать. Если министр не приходит — начинается недовольство. Это сигнал, что парламент хочет быть субъектом", — отметила Кондратюк.

Вицеспикер также выступила за возвращение открытости и прозрачности в работе Совета, в частности — возобновление прямых трансляций пленарных заседаний. "Я не понимаю, почему мы не можем возобновить трансляцию заседаний парламента. Возможно, это больше побудило бы депутатов пересмотреть свое поведение в зале", — сказала она.

Елена Кондратюк подчеркнула, что даже в условиях войны Верховная Рада должна оставаться площадкой для публичной политики, а не теневых договоренностей. "Парламент должен быть открыт не только для союзников, выступающих с трибуны, обращаясь к украинскому народу, но и для общества внутри страны", — подытожила она.